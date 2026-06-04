Türkiye'nin Su Ürünleri Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Su Ürünleri Üretimi Artış Gösterdi

04.06.2026 10:26
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2022'de su ürünleri üretimi %11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 ton oldu. Hamsi en çok avlanan balık.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,1 artışla 1 milyon 37 bin 19 tona yükseldi.

Üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 60,4'ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı geçen yıl yüzde 15,3 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 410 bin 428 ton, yetiştiricilik üretimi ise 626 bin 591 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 azaldı.

En çok hamsi avlandı

Avlanan deniz balıkları miktarı geçen yıl 346 bin 366 ton oldu. Bu balıklarının türlere göre dağılımı incelendiğinde, hamsinin 245 bin 261 tonla en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsiyi 28 bin 388 tonla çaça ve 19 bin 667 tonla sardalya takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim ise 2025'te yüzde 8,6 arttı. Yetiştiriciliğin 440 bin 817 tonu (yüzde 70,4) denizlerde, 185 bin 774 tonu (yüzde 29,6) iç sularda gerçekleşti.

Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 185 bin 310 tonla alabalık, denizlerde de 174 bin 859 tonla levrek ve 164 bin 643 tonla çipura oldu.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Su Ürünleri Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika

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