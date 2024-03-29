Türkiye'nin Tahıl Ürünlerinde Yeterlilik Derecesi Yüzde 92,3

Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterliliği) yüzde 92,3 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022-2023 dönemine ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı.
Buna göre, toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi, söz konusu dönemde yüzde 92,3 oldu. Bu ürün grubunda en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 95,9 (durum buğdayında yüzde 181, diğer buğdayda yüzde 86,4) olarak kayıtlara geçti. Yeterlilik derecesi, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpada yüzde 90, mısırda yüzde 85,8 ve soyada yüzde 5,2 olarak hesaplandı.
Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 683,5 ile fındıkta hesaplandı. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 97,9 olarak belirlendi.
Toplam sebze ürünlerinde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 117,5 ile domateste tespit edilirken, hıyarda yüzde 117,4, havuçta ise yüzde 113,9 olarak ölçüldü.
Fındık dışında sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler yüzde 103,1 ile Antep fıstığı ve yüzde 120,9 ile kestane oldu.
Turunçgiller
Turunçgiller grubundaki greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 205,3'ü bulurken, bu oran limonda yüzde 186, mandalinada yüzde 185,6 ve portakalda yüzde 141,8 olarak hesaplandı.
Kuru baklagiller
Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 117,8 ile nohut olduğu belirlendi. Kuru fasulyenin yeterlilik derecesi yüzde 91,4 olarak tespit edildi.
Yağlı tohumlar ürün grubundan pamukta yeterlilik derecesi yüzde 105,9, ayçiçeğinde yüzde 51,3 ve kolzada yüzde 47,9 olarak ölçüldü.
Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 91,1 olarak kayıtlara geçti.
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