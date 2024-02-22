Türkiye\'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması\'na göre tasarruf sahipliği arttı

Ekonomi

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2023 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla yüzde 23.3 seviyesine yükseldi.

ING Türkiye'nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2023 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği yüzde 23.3 düzeyinde gerçekleşti. Böylece araştırmanın yapılmaya başlandığı 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu. Dördüncü çeyrekte çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği yüzde 19 ile aynı düzeyde kalırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği 5 puan artarak yüzde 29'a yükseldi.

Tasarruf sahibi her 10 bireyin 7'si düzenli tasarruf yapıyor

Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı bu çeyrekte de yüzde 69 ile geçen çeyrek ile benzer seviyede gerçekleşti. Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 3 puan artışla yüzde 74'e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 61'e düştü. Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında "geleceğe yatırım" 6 puan artışla son çeyrekte 62'ye yükselerek yine ilk sırada yer alırken, "çocuklarım için" unsuru ise yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı. Tasarrufu olmayanlar için yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 38.5'tan yüzde 40.8'e yükseldi.

Tasarruf araçları tercihinde hisse senetleri yükselişini sürdürüyor

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26 ile birinci sırada yer alırken, sistem içi altın yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Hisse senetleri 2023'ün ilk çeyreğinden beri yükseliş göstermeye devam etti, üçüncü çeyreğe göre 2 puan ve ilk çeyreğe göre toplamda 9 puanlık bir artışla yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu. Erkekler hisse senedini yine kadınlara oranla daha çok tercih etti. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında hemen hemen aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi. 2023 dördüncü çeyreğinde kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları 5 puan farkla yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve 6 puan farkla vadesiz hesap oldu. Erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise 9 puan farkla hisse senedi ve borsa ve 7 puan farkla döviz vadeli hesap oldu. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 8 olarak gerçekleşirken, bu oran TL vadeli hesapta yüzde 6 oldu. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 6'dan yüzde 4'e geriledi. - İSTANBUL