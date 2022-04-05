Türkiye'nin tatil rotaları NFT ile tanıtılacak - Son Dakika

Geride bıraktığımız iki yılda sanat eserlerinin değiştirilemez dijital varlıklara dönüşmüş hallerini tanımlayan NFT'lere olan ilgi her geçen gün arttı. Statista'nın verilerine göre NFT pazarı iki yılda 10 kat büyürken, Türkiye'deki NFT topluluğu bu süreçte öncü rol üstlendi. Bu trendin farkında olan markaların hayata geçirdiği NFT projelerine de bir yenisi eklendi. Bir seyahat acentesi, sevilen tatil rotalarını Star Wars temalı NFT'lere dönüştürdü.

NFT pazarının bu yıl sonunda 26 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenirken, Türkiye'de de Refik Anadol, Cem Yılmaz, Selçuk Erdem, Ecem Dilan Köse gibi sanatçılar tarafından başlatılan ve büyük bir topluluk yaratan NFT projeleri, markaların da dikkatini çekti. Kendi sektörlerinde dijital trendlerin öncüsü olmayı hedefleyerek NFT projeleri hayata geçiren markalara, bu kez bir seyahat acentesi eklendi.

Tatil platformlarından Bugün Nereye Gidelim, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarındaki bungalov evleri ve yat turizmi için kiralanabilir gemileri Yıldız Savaşları (Star Wars) temalı NFT'lere dönüştürerek dünyanın en büyük NFT pazarı olan OpenSea platformunda sergiledi.

Projeyle ilgili ayrıntıları paylaşan Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, "Dijital trendleri takip ederek büyüyen bir marka olarak hazırladığımız konsept NFT'lerle, özlediğimiz yaz mevsiminin en sevilen tatil alternatiflerine dikkat çekmek istedik. Sektörde güçlü olduğumuz turizm destinasyonlarını ve tatil seçeneklerini, çok sevdiğimiz Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinden ilhamla NFT projesine dönüştürerek OpenSea platformunda sergiledik" ifadelerini kullandı.

STAR WARS TEMALI BUNGALOV VE MOTORYATLAR NFT'YE DÖNÜŞTÜ

Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli tatil bölgelerinde konumlanan bungalovlar ve alternatif bir tatil seçeneği sunan kiralanabilir motoryatlar, ilk filmi 45 yılı geride bırakan kült bilim kurgu serisi Star Wars'tan alınan ilhamla dijital evrene taşındı. Dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea'de sergilenen NFT'lere ilişkin konuşan Kulaksız, "Projeyi hayata geçirirken, George Lucas tarafından çekilen filmlerle tanınan ve sonrasında çizgi romanlar, video oyunları, televizyon yapımları gibi eserlerle bir popüler kültür fenomenine dönüşen Star Wars serisinin, NFT gibi yenilikçi bir konsept için güçlü bir esin kaynağı olacağını düşündük. Star Wars ve NFT topluluklarının birbiriyle kesiştiğine yönelik içgörüden hareketle ortaya çıkardığımız projenin, uzun bir kışın ardından ısınan havalarla gündeme gelen tatil planları için ilham olacağına inandık. Bu nedenle ülkemizin önemli seyahat acentelerinden biri olarak, sektörde en güçlü olduğumuz tatil seçenekleri olan bungalov, kiralık villa, tiny house ve motoryatların NFT versiyonlarını ürettik" dedi.

"ÜLKEMİZİN TURİZM ROTALARININ TANITIMI İÇİN DE ETKİLİ BİR PROJE"

NFT piyasasının her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Kulaksız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Teknolojiyi ve sanatı bir araya getiren NFT konsepti, sektör ya da ölçek fark etmeksizin her markaya hedef kitleleriyle temas kurabilecekleri yeni bir mecra sunuyor. Teknolojiye, sosyal medyaya, dijital trendlere ve en çok da müşteri beklentilerine önem veren bir şirket olarak ortaya koyduğumuz NFT serisiyle ülkemizin turizm rotalarının tanıtımı için de etkili bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde koleksiyonumuzu geliştirmeye, Türkiye'nin güzelliklerle dolu tatil destinasyonlarında sunduğumuz hizmetleri yenilikçi yaklaşımlarla öne çıkarmaya devam edeceğiz."