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Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti - Son Dakika

Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti

Küresel ekonomik krizden son olarak nasibini bir Türk firması aldı. Ankara merkezli gıda şirketi Mandıracı Amca resmen iflas etti. Şirket şubelerini teker teker kapatırken, onlarca kişi de işsiz kaldı.

Türkiye\'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
05.12.2023 - 17:55,  Güncelleme: 18:00
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Küresel ekonomik kriz hem vatandaşı hem de şirketleri etkilemeye devam ediyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de birçok şirket krizden etkilenmiş durumda. İflas kervanına son olarak Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca dahil oldu.

ŞUBELERİNİ KAPATIYOR

Son aylarda artış gösteren iflas haberleri ve konkordato taleplerine bir yenisi eklendi. Ankara merkezli satış yapan ve çok sayıda şubesi bulunan Mandıracı Amca, iflas nedeniyle tüm şubelerini kapatmaya başladı.

KONKORDATO TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

7 Nisan 2023 tarihinde Mandıracı Amca firmasının konkordato talebi Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

ONLARCA KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yaz aylarında şubelerini kapatma kararı alan Mandıracı Amca firmasının çok sayıda şubesi geçtiğimiz günlerde kepenk indirmeye başladı. Alınan karar sonrasında onlarca işçi işsiz kaldı.

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti - Son Dakika
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