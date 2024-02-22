Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı: Uydu haberleşme sisteminin başkalarına bırakılmasını tehlikeli buluyoruz

Ekonomi

Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin haberleşmede kendi uydularını kullanmasının önemine işaret ederek, "Uydu haberleşme sisteminin başkalarına bırakılmasını tehlikeli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Konsey'den yapılan açıklamaya göre, Erkoç ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ı makamında ziyaret etti.

Erkoç, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünya arenasındaki ekonomik gücünü artırmayı, Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada ekonomik işbirliğini ve dış ticaret hacmini geliştirmeyi görev bildiklerini belirtti.

Bu yolda milli güvenliği öncelediklerine dikkati çeken Erkoç, savaşların artık teknolojiler üzerinden gerçekleştiğini bildirdi.

Erkoç, bu doğrultuda yola çıkarak yerli ve milli haberleşme cihazını geliştirmeye başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin büyük bir hızla değiştiği dünyada 5G, 6G ile beraber uydu işinin nereye evirileceğini kestirebilmek kolay değil. Gelişen teknolojinin getirileri olduğu gibi özellikle milli güvenlik konusunda ne gibi tehditler oluşturacağı da belli değil. Ülkemizin dünya arenasında üst sıralarda yer alması için çalışırken milli güvenliğimizi de koruyacak tedbirleri almak gerektiği bilinciyle projeye başladık."

Erkoç, Türkiye'nin haberleşmede kendi uydularını kullanmasının önemine de değinerek, "Uydu haberleşme sisteminin başkalarına bırakılmasını tehlikeli buluyoruz. Projemize dost ve kardeş ülkeleri de dahil edebiliriz. Düşük yörünge hizmet sunumunu hep beraber yapabiliriz. Bu uzak ve yapılamayacak bir teknoloji değil. Aynı Togg'da başardığımız gibi bunu da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.