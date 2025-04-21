Türkiye'nin UYP Açığı 279 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin UYP Açığı 279 Milyar Dolar

TCMB verilerine göre, Türkiye'nin net UYP'si Şubat 2025'te 9,7 milyar dolar azalarak eksi 279 milyar oldu.

21.04.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 2025 Şubat itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 279 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Şubat 2025'te geçen yılın sonuna göre yüzde 0,1 azalışla 378,2 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 1,5 azalışla 657,2 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, şubatta 9,7 milyar dolar azalarak eksi 279 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 artarak 72,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 azalarak 136,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi de yüzde 0,3 azalarak 165,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 4,4 artarak 39 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Türk lirası mevduat yükümlülükleri yüzde 7,1 azalışla 23,1 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, ocak ayı sonuna göre yüzde 5,8 azalışla 169,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,1 yükselişle 128,3 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,1 artışla 359,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin UYP Açığı 279 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

16:55 Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:41:00. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin UYP Açığı 279 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement