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Ekonomi

Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri

90'lı yıllardan günümüze Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında birçok isim yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılında Türkiye'de en fazla vergi ödeyen kişi ve kurumları açıkladı. Listenin zirvedeki ismi son üç yılda değişmedi. İşte yıllara göre Türkiye'nin vergi rekortmenleri.

29.08.2024 16:05
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90'lı yıllardan günümüze Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında birçok isim yer aldı. Özellikle 90'lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu. İşte 90'lardan günümüze vergi rekortmenleri.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 yılında Türkiye'de en fazla vergi ödeyen kişi ve kurumları açıkladı. Listenin zirvedeki ismi son üç yılda değişmedi. 2023 yılının gelir vergisi rekortmeni 1,95 milyar liralık tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Son 33 yılda ise listede birçok isim yer aldı. 1990 ve 2023 arasındaki dönemde iki kez rekortmenin adı gizli tutuldu. Özellikle 90'lı yıllarda çok tartışmalı bir isim olan Genelev Patroniçesi Matild Manukyan rekortmenler listesine damgasını vurmuştu.

İşte yıllara göre Türkiye'nin vergi rekortmenleri:

1990 yılı Matild Manukyan

1991 yılı İnan Kıraç

1992 yılı Matild Manukyan

1993 yılı Matild Manukyan

1994 yılı Aydın Doğan

1995 yılı Aydın Doğan

1996 yılı Aydın Doğan

1997 yılı Demir Sabancı

1998 yılı Aydın Doğan

1999 yılı Ayhan Şahenk

2000 yılı Demir Sabancı

2001 yılı Aydın Doğan

2002 yılı Cemil Özgür

2003 yılı Cemil Özgür

2004 yılı Talip Kahraman

2005 yılı Aydın Doğan

2006 yılı Demir Sabancı

2007 yılı Aydın Doğan

2008 yılı Aydın Doğan

2009 yılı Aydın Doğan

2010 yılı Rahmi Koç

2011 yılı Semahat Arsel

2012 yılı Semahat Arsel

2013 yılı Rahmi Koç

2014 yılı Şarık Tara

2015 yılı Semahat Arsel

2016 yılı Semahat Arsel

2017 yılı Şarık Tara

2018 yılı İsmi Gizli

2019 yılı İsmi Gizli

2020 yılı Liste Açıklanmadı

2021 yılı Selçuk Bayraktar

2022 yılı Selçuk Bayraktar

2023 yılı Selçuk Bayraktar - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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