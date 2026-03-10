Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı Başladı - Son Dakika
Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı Başladı

10.03.2026 11:29
Sanayi Bakanlığı, vatandaşların görüşlerini BİLGE modeliyle analiz ederek yapay zeka planı oluşturacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin "Yapay Zeka Eylem Planı"nı, küresel standartlardaki "ortak akıl" ve "toplumsal sahiplik" prensibiyle somutlaştırmak için düğmeye basarken vatandaşlardan gelen görüş ve öneriler yerli yapay zeka dil modeli "BİLGE" tarafından analize tabi tutulacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleriyle uyumlu olarak yürütülen çalışmada, akademisyenlerden sektör temsilcilerine, öğrencilerden teknoloji girişimcilerine kadar geniş bir kesime söz hakkı tanınacak.

Görüş ve öneriler, "yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr" platformu üzerinden toplanarak stratejik önceliklerin belirlenmesinde veri kaynağı olarak kullanılacak. Başvurular 10 Nisan'a kadar devam edecek.

Tüm görüş ve öneriler, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkçe Büyük Dil Modeli "BİLGE" aracılığıyla bütüncül ve veri temelli bir yaklaşımla analiz edilecek.

Küresel bir model

Son zamanlarda yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmeler neticesinde ülkelerin, yapay zeka politikalarında uzun süreleri kapsayan "strateji belgesi" yaklaşımından vazgeçip daha operasyonel ve odaklı "eylem planı" formatını tercih ettiği görülüyor.

Avrupa'dan Körfez bölgesine, Doğu Asya'dan Latin Amerika'ya kadar bölge ve ülkeler arasında yapay zeka yarışının hızlandığı bu dönemde Türkiye, stratejisini tüm toplumun katkısıyla şekillendirme tercihiyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin bu demokratik ve kapsayıcı yaklaşımı, dünyadaki başarılı örneklerle de benzerlik gösteriyor.

Kanada'da geçen yıl 11 binden fazla kişinin görüşü alınarak hazırlanan rapora benzer çalışma Türkiye'de de uygulanıyor.

Türkiye bu modelle, strateji belgesinin sadece teknokratik bir metin olmasının ötesinde, tüm toplum tarafından benimsenen ve uygulanan bir yol haritası olmasını amaçlıyor.

Mevcut strateji somut adımlarla güçleniyor

Böylece, kendi fikrinin plan içinde yer aldığını gören her vatandaşın ve kurumun, eylem planının hayata geçirilme sürecinde daha etkin rol alması bekleniyor.

Hazırlanacak yeni Eylem Planı'nın, 6 stratejik öncelik ve 119 tedbirden oluşan mevcut 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni çok daha ileriye taşıması hedefleniyor.

Bu kapsamda toplanan görüşlerin, altyapı, iş gücü dönüşümü, etik kurallar ve küresel rekabet gibi kritik alanlarda atılacak somut adımlara yön vermesi öngörülüyor.

Bakan Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün yaptığı paylaşımda, sürecin vizyonuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
