Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 345,2 Milyar Dolar

25.03.2026 11:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, ocakta, Aralık 2025'e göre yüzde 8,1 artışla 446,3 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 7,3 artışla 791,5 milyar dolar oldu.

Bu gelişmelerle Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, ocak itibarıyla eksi 345,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, ocakta, Aralık 2025'e göre 34,1 milyar dolar artarak 218,2 milyar dolar oldu.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,5 artarak 75,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,8 azalarak 146,2 milyar dolar oldu.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 1,3 azalarak 43,4 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden olan hisse senetleri yükümlülükleri bu dönemde yüzde 26,3 artarak 42,4 milyar doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri Aralık 2025'e göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 14,4 artışla 231,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 12,5 artarak 152,1 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2 artarak 408,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA

