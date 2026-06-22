Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Gücü Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklarımızla yükseltmeye devam ediyoruz. Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, mayıs ayı sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesi ile yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını yükseltmeye devam ettiklerini belirtti. Toplam elektrik kurulu gücünün 125 bin 598 megavata ulaştığını kaydeden Bayraktar, toplam kurulu gücün üçte birinden fazlasını rüzgar ve güneş enerjisinden sağladıklarını sözlerine ekledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 62,6

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,6'sına karşılık gelen 78 bin 561 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu belirtilirken, yerli kaynakların payı ise yüzde 71,8 oldu. Bunun yanı sıra mayıs ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 899 megavat ile güneşin payı yüzde 21,4'e çıktı. 15 bin 122 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise mayısta yüzde 33,4'lük pay ile 42 bin 21 megavata yükseldi. Böylece toplam kurulu gücün 3'te 1'inden fazlası sadece rüzgar ve güneş enerjisinden oluştuğu bildirildi.

"Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklarımızla yükseltmeye devam ediyoruz"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında giderek yükselmeye devam ettiğini kaydeden Bayraktar, "Ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklarımızla yükseltmeye devam ediyoruz. Toplam elektrik kurulu gücümüz 125 bin 598 megavata ulaşırken bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Sadece rüzgar ve güneşte 42 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktık. Böylece toplam kurulu gücümüzün üçte birinden fazlasını bu iki kaynaktan sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefine ulaşmak için yerli ve temiz kaynaklarımıza yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA