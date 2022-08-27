Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde edildi - Son Dakika
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Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde edildi

27.08.2022 11:07
Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde edildi

Türkiye nohut üretiminde ilk 3 il arasında yer alan Kırşehir'de, son 3 yılın en verimli hasat dönemi yaşandı.

Türkiye nohut üretiminde ilk 3 il arasında yer alan Kırşehir'de, son 3 yılın en verimli hasat dönemi yaşandı.

Ağustos ayı ortalarında başlayan nohut hasadının yüzde 95'i tamamlandı.

Geçen yıl ve önceki sene yağışların az olması, kuraklık nedeniyle verim kayıplarının yaşandığı kentte, bu yıl nohudun başağa kalkma ve olgunlaşma dönemlerinde yeterli yağış alınmasıyla çiftçinin yüzü güldü.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, Kırşehir'de 450 bin dekar alanda nohut ekildiğini, 250 bin dekar ile Kaman'ın il genelinde birinci sırada bulunduğunu söyledi.

İl genelinde geçen yıl dekar başına 30-40, 2020'de ise 50-60 kilogram verim elde edildiğini belirten Purcu, "Geçmiş yıllara göre nohut ekili alanlar düştü. Çiftçimiz bir-iki sene zarar edince ekmeyecek duruma geldi." dedi.

Bu yıl yağışların nohuda yaradığına dikkati çeken Purcu, şöyle konuştu:

"Yağışlar nohuda uygun zaman yağdı, geçmiş yıllara göre verimi yüksek oldu, önceki senelere göre iyi. Geçen yıl dekara 20 kilogram tohum ektik, bazı bölgelerde 15 kilogramla biçtik. Bu sene bölgelere göre dekardan 50 kilogram ile 200 kilogram arasında verim elde edildi. Kırşehir olarak dekar başına ortalama 120 kilogram verim aldık. Merkezde Dulkadirli ve Boztepe ovalarında dekarda 150-200 kilogram verim elde edilen tarlalar oldu."

" Çiftçilerimiz nohut veriminden memnun"

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de Türkiye'nin önemli nohut üretim merkezlerinden Kaman'da bu yıl 300 bin dekar alana nohut ekildiğini dile getirdi.

Kırşehir'in en fazla nohut ekiminin Kaman'da yapıldığını anlatan Gökalp, son 3 yılın en verimli hasat döneminin yaşandığını aktardı.

Nohudun ilçenin vazgeçilmez ürünlerinden olduğuna işaret eden Gökalp, "Kaman'da bu yıl 250-300 bin dönümde nohut hasadı yapıldı. Hasat sezonu ağustos ayı ile başlayıp yaklaşık 20 gün sürdü. Çiftçilerimiz nohut veriminden memnun." diye konuştu.

Kaman'da nohut üretimi ve ticareti yapan Ercan Demirci de ilçe genelinde rekoltede 2020 ve 2021 yıllarına göre bu sene yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Türkiye, Kaman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de son 3 yılın en yüksek nohut verimi elde edildi - Son Dakika
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