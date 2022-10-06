TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı - Son Dakika
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TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı

06.10.2022 10:26
TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 4 bin 736 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından eylülde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 4 bin 736 oldu.

TOBB, eylül ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 8,8 artarak 4 bin 736'ya yükseldi.

Yılın 9 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 40 bin 701'e çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il, 1238 raporla İstanbul, 318 ile İzmir, 316 raporla Bursa olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Eylül 2021'de 83 bin 673 iken geçen ay yüzde 11,5 yükselerek 93 bin 328'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 3 milyon 799 bin 61 olarak hesaplandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB'un eylülde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık yüzde 8,8 arttı - Son Dakika
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