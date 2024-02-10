Türkiye\'nin organik ürün ihracatı 1 milyar doları geçti

Ekonomi

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin organik ürünlerde çiftçi sayısında Avrupa'da 4. konumda bulunduğunu, ihracatta da 1 milyar dolar sınırını geride bıraktığını belirterek, orta vadede yeni hedefin 2 milyar dolar olarak belirlendiğini kaydetti.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik ürünlerde dünya genelinde artan taleple Türkiye'nin tarımdaki potansiyelini organik sektöründe de gösterdiğini ifade etti.

Organik üretime 1980'lerin sonunda başlayan Türkiye'nin gelinen noktada önemli bir tecrübeye ulaştığını aktaran Işık, ülke genelindeki 7 bölgede yaklaşık 311 bin hektar arazide 53 bin çiftçinin organik sertifikalı üretim gerçekleştirdiğini söyledi.

Üretici sayısı bakımından Avrupa'da 4, dünyada 13'üncü sırada yer aldıklarını kaydeden Işık, kuru, taze ve dondurulmuş meyvelerle pamuğun öne çıktığı 268 çeşitte organik sertifikalı üretim yapıldığını kaydetti.

Organik ihracatçısı firmalardan alınan verilere göre 2023 yılında organik sertifikalı ürünlerin ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar dolar sınırını aştığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"İncir, kayısı, fındık, kiraz ve vişnenin organik üretim ve ihracatında dünyada açık ara lider durumdayız. Bu meyvelerden elde ettiğimiz meyve suları da çok rağbet görüyor. Dondurulmuş ürünlerde de ihracatımız her geçen gün artıyor. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve zeytinyağı da ihracatı artan ürünlerimiz. Pamukta da 250 bin ton civarı organik ihracat karşılığı 500 milyon dolar gelir elde ediyoruz. (Organik ürünler ihracatı) 1 milyar dolar rakamını yakaladık. İnşallah bunu ilk etapta 1,5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz, ardından 2 milyar dolarlık hedefimiz var."

Yeşil Mutabakat pazarı büyütecek

Organik ürünler sektöründe en önemli pazarlar olan AB ülkeleri, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde yeşil tarım hareketinin büyüdüğünü, gıdada organik ürün tüketiminin devlet politikası olarak benimsendiğini aktaran Işık, AB'nin de Yeşil Mutabakat hedefi kapsamında iddialı üretim hedefleri koyduğuna işaret etti.

Bu sürecin organik ürünler sektöründe hızlı bir büyümeyi beraberinde getireceğini öngördüklerini anlatan Işık, bu nedenle organik ürün fuarlarına ihracatçılar olarak ağırlık verdiklerini anlattı.

Organik ürünler sektörünün koordinatörü olarak görev yapan Ege İhracatçı Birliklerinin bu alanda dünyanın önde gelen fuarları için milli katılım organizasyonları düzenlediğini dile getiren Işık, sektörün dünyadaki en büyük buluşma noktası olarak gösterilen Almanya'daki BioFach Fuarı için de hazırlıkları tamamladıklarını aktardı.

Nürnberg şehrinde 13-16 Şubat tarihleri arasında organize edilecek fuarda 37 ihracatçı firmayla yeni bağlantılar kurmak üzere çalışacaklarını aktaran Işık, fuarda aynı zamanda Türk gıda ürünleri ve mutfak kültürünün de anlatılacağını bildirdi.

Organik üretim payını yüzde 10'a çıkarma hedefi

Işık, Türkiye'nin organik tarım üretimini artırması için havza bazlı planlama yapması ve miras yoluyla arazilerin bölünmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek 2030 yılına kadar tarımsal üretimin yüzde 10'unu organik sertifikalı olarak yapabileceklerini aktardı.

Organik ürünlerde iç pazarın da hızla büyüdüğünü, 20 civarında organik pazar kurulduğunu, marketlerde organik reyonları oluştuğunu aktaran Işık, Türk tüketicisinin organik ürünlere ilgi gösterdiğini, ailelerin bütçeleri oranında belli ürünleri belirleyerek organik sertifikalı ürünlere kademeli olarak geçiş yapmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.