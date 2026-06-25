Türkiye-Pakistan Enerji İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan Enerji İş Birliği

Türkiye-Pakistan Enerji İş Birliği
25.06.2026 15:23
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Türkiye, Pakistan'ın elektrik dağıtım özelleştirmesine destek verecek. Anlaşmalar imzalandı.

Türkiye, Pakistan'a elektrik dağıtımının özelleştirilmesi sürecinde destek verecek. İstanbul'da Türk ve Pakistanlı şirketler arasında imzalanan üç anlaşmayla enerji alanında iş birliği derinleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Deneyimlerimizi sonuna kadar paylaşacağız" dedi.

Kamu ve özel Türk şirketleri, elektrik dağıtımının özelleştirileceği Pakistan'da önemli görevler üstlenmeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu çerçevede İstanbul'da şirketleri buluşturan bir toplantıya katılarak, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammed Ali ve Pakistan Elektrik İşlerinden Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Leghari ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, Pakistan'ın elektrik piyasasındaki reform sürecine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, "Türkiye olarak son 23 yılda altyapımızı üç kat büyüterek elde ettiğimiz büyük dönüşüm tecrübesini kendileriyle paylaştık. Ortak çalışma alanlarımızı daha da ileriye taşımak amacıyla ülkelerimiz arasında yeni yatırım, ortaklık ve iş birliği fırsatları oluşturmak için tam bir koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra iki ülke arasında elektrik enterkonneksiyon alanında yeni iş birliği zemini oluşturmayı hedefleyen TEDAŞ-PPMC İş Birliği Protokolü, TEİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı ve EPİAŞ-ISMO Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Bayraktar, anlaşmalara dair sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "TEDAŞ ile PPMC şirketi arasında dağıtım şirketlerinin izleme ve operasyonel fonksiyonlarının güçlendirilmesini ve VR tabanlı eğitim merkezleri kurulmasını öngören TEİAŞ ile ISMO şirketi arasında elektrik iletim sistemi işletimi, kapasite geliştirme ve teknolojik altyapı alanlarında ortak çalışmalar yapılmasını amaçlayan, EPİAŞ ile ISMO şirketi arasında ise elektrik piyasalarının tasarımı, kurumsal kapasitenin artırılması ve süreçlerin dijitalleştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imza altına alındı" dedi.

Atılan imzaların her iki ülke için de hayırlı olmasını dileyen Bakan Bayraktar, "Bu mutabakatların ülkelerimiz arasındaki teknik ve kurumsal bağları en üst seviyeye çıkararak, bölgesel enerji arz güvenliğinin tahkim edilmesinde çok güçlü birer yapı taşı oluşturacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından her iki ülkeden şirket sahipleri, yöneticiler ve yatırımcılar yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Pakistan'ın Türkiye'deki dağıtım varlıklarının özelleştirilmesi konusundaki deneyimini öğrenmek istediğini söyledi. Bayraktar, iki ülke arasında ilişkilerin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Pakistan elektrik sektörünün özelleştirilmesi kapsamında üstlendiğiniz bu çok önemli ve hassas süreçte deneyimlerimizi sonuna kadar paylaşacağız ve sizlere yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Türkiye'nin bu alanda başarılı bir özelleştirme süreci geçirdiğini kaydeden Bayraktar, "Özelleştirme sürecine tamamen inanan biri olarak, bu başarının bir benzerini Pakistan'da da görmeyi çok isterim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Pakistan Enerji İş Birliği - Son Dakika

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