Türkiye-Pakistan Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar

Türkiye-Pakistan Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar
04.07.2026 14:59
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Pakistan ticaretini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hem Türk iş dünyasının hem de Pakistanlı liderlerin burada güçlü bir şekilde temsil edilmesi, ikili geleceğimiz için yeni bir yol çizme konusundaki ortak kararlılığımızı vurgulamaktadır. 2025 yılında ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı, ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi önemli bir hedef belirlediler" dedi.

Türkiye - Pakistan İş Forumu İstanbul'da gerçekleşti. Foruma Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaretimizin büyümesi için temel araçlarımızdan birisi 2023 yılında devreye alınan Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması'dır. Tabii ki bununla da yetinmiyoruz. Mevcut ürün kapsamını genişletmek ve pazar erişimini iyileştirmek amacıyla bu yıl yeniden müzakerelere başlayacağız ve yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Önde gelen Türk firmaları Pakistan'da faaliyet gösteriyor ve güçlü ilgileri devam ediyor. Diğer yandan Türk müteahhitler, Pakistan'da 3,5 milyar dolar değerinde 74 projeyi başarıyla tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir siyasi temel sadece başlangıçtır"

Pakistan ile gerçekleştirilen ikili bağların önemine dikkat çeken Bakan Bolat, "Hem Türk iş dünyasının hem de Pakistanlı liderlerin burada güçlü bir şekilde temsil edilmesi, ikili geleceğimiz için yeni bir yol çizme konusundaki ortak kararlılığımızı vurgulamaktadır. Hepimizin malumu Türkiye ve Pakistan olağanüstü bir ilişkiye sahiptir. Siyasi bağlarımız kusursuz, halklarımız birbirine derin bir sevgi besliyor ve liderlerimiz bir stratejik yol haritası üzerinde mutabık kalmıştır. Ancak, güçlü bir siyasi temel sadece başlangıçtır. Hızla değişen jeopolitik ortamda, ekonomik iş birliği her zamankinden daha hayati hale gelmiştir. Ticari ilişkilere geçmeden önce, Pakistan Başbakanının ilkeli yaklaşımı, dengeli diplomasisi ve diyaloğa olan bağlılığı için teşekkür ediyor, bu tavrın bölgemizin ihtiyaç duyduğu bilgeliğin örneklerinden birisi olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

"2025 yılında ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara ulaştı"

Bolat, "2025 yılında Pakistan ile ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara ulaştı. Potansiyelimizi ortaya çıkarmak üzere Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı, ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak gibi önemli bir hedef belirlediler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bir süredir izlediğimiz süreci destekleyecek ek adımlarla pratik bir yol haritası oluşturuyoruz. Ticaretimizin büyümesi için bu temel araçlarımızdan birisi 2023 yılında devreye alınan Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması'dır. Tabii ki bununla da yetinmiyoruz. Mevcut ürün kapsamını genişletmek ve pazar erişimini iyileştirmek amacıyla bu yıl yeniden müzakerelere başlayacağız ve yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Demir ve çelik, otomotiv parçaları, plastikler, tüketici elektroniği, makineler, tıbbi cihazlar ve endüstriyel ürünler de dahil olmak üzere sanayi sektörlerinde muazzam bir potansiyel görüyoruz. Aynı zamanda, modern ticaretin hizmetler ve teknoloji tarafından yönlendirildiğinin farkındayız. Yatırımlar, hizmetler ve dijital ekonomi konularını kapsayan bir anlaşma imzalamaya karar verdik ve ilk müzakere turunun bu sonbaharda yapılması planlanıyor. Anlaşma, lojistik, e-ticaret, mühendislik, turizm, eğitim, sağlık ve gemi inşa alanlarındaki iş birliğini hızlandıracaktır" şeklinde konuştu.

"Pakistan'daki doğrudan yatırımlarımız 2 milyar dolar eşiğini aştı"

Türk firmalarının Pakistan'da faaliyet gösterdiklerine değinen Bolat, "Yatırım konusu da ortaklığımızı sürdürülebilir kılacak temel unsurdur. Nitekim Pakistan'daki doğrudan yatırımlarımız 2 milyar dolar eşiğini aşmış durumdadır. Önde gelen Türk firmaları Pakistan'da faaliyet gösteriyor ve güçlü ilgileri devam ediyor. Diğer yandan Türk müteahhitler, Pakistan'da 3,5 milyar dolar değerinde 74 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Türkiye, ulaşım, su yönetimi, yeşil altyapı ve kamu-özel sektör ortaklıklarına odaklanarak Pakistan'ın gelecekteki altyapı projelerine katılmaya isteklidir. İnovasyona dayalı ortak üretime geçişi sağlamalıyız. Bu amaçla; savunma, dijital ekonomi, bilgi teknolojileri gibi alanlarda mühendislik iş birliğini ve teknoloji paylaşımını derinleştirmeliyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Pakistan Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar - Son Dakika

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