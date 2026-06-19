Türkiye Pavyonu WMF 2026'da - Son Dakika
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Türkiye Pavyonu WMF 2026'da

19.06.2026 09:50
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Türkiye, WMF 2026'da yer alarak girişimlerine uluslararası görünürlük kazandıracak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji, yapay zeka ve dijital inovasyon etkinliklerinden "We Make Future (WMF) 2026"ya Türkiye Pavyonu ile katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türk girişimlerinin uluslararası yatırım ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin desteklenmesi kapsamında 24-26 Haziran'da İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek etkinlikte, Madlen, Bomensoft, Pixselect, Text2Test, Werover, Pabli ve Messagegate ile uluslararası yatırımcılar, teknoloji şirketleri, girişim sermayesi fonları ve potansiyel iş ortakları buluşacak.

Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemini ve teknoloji odaklı büyüme potansiyelini uluslararası paydaşlara tanıtmayı amaçlayan Türkiye Pavyonu, katılımcı girişimlere uluslararası görünürlük kazandıracak önemli bir platform sunacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yatırımcı görüşmeleri, B2B eşleştirme ve ağ oluşturma faaliyetlerinin, Türk girişimlerinin uluslararası işbirliklerini artırmasına ve yeni pazarlara açılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez" programı kapsamında gerçekleştirilecek temasların, Türk girişimlerinin uluslararası yatırım ağlarıyla daha güçlü bağlar kurmasına, yeni işbirlikleri geliştirmesine ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin küresel ölçekte tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yapay zeka, ileri teknolojiler, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında dünyanın önde gelen organizasyonları arasında yer alan WMF, 2025 yılında 73 binden fazla katılımcıyı, 90'dan fazla ülkeden temsilciyi ve 700'ün üzerinde sponsor ile şirketi bir araya getirirken, 3 binden fazla girişimcilik ve açık inovasyon paydaşına ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, girişimler ile yatırımcılar arasında doğrudan bağlantılar kurulmasına imkan sağlayan önemli küresel platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Pavyonu WMF 2026'da - Son Dakika

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