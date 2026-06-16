Türkiye-Romanya Sürdürülebilirlik İş Birliği Ziyareti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Türkiye-AB İş Diyaloğu II Hibe Programı (TEBD II) kapsamında yürütülen AB destekli "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi" kapsamında Romanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Türkiye ve Romanya arasında sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, firmalar arası ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla düzenlenen programa, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin başkanlığında; Yönetim Kurulu üyeleri, SKDM kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve Oda uzman personelinden oluşan 20 kişilik heyet katıldı. Heyette ayrıca proje ortağı Adana Sanayi Odası'ndan bir proje uzmanı da yer aldı.

Yeşil dönüşüm ve ticaret perspektifinde ortak çalışma alanları görüşüldü

Programın ilk gününde, Romanya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Romanya Türk İş İnsanları Derneği (TİAD) temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Başmüşavirleri Sertaç Güner ve Hasan Oktay Durgun ile proje ortağı Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Strateji, Politika ve Programlar Başkanı Cristina Ionescu katıldı. Görüşmelerde, Romanya'daki yatırım ortamı, yeşil dönüşüm süreçlerine yönelik teşvik ve destek mekanizmaları, ticari fırsatlar ve Türk yatırımcıların saha deneyimleri ele alındı.

Beytekin: "Yeşil dönüşüm iş dünyası için stratejik bir fırsat"

Heyet, programın ikinci gününde Romanya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen "SKDM ve Sürdürülebilirlik: Türkiye–Romanya İş Birliği Toplantısı"na iştirak etti. Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi'nin iki ülke arasında sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve SKDM uyumu alanlarında ortak bir vizyon geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Beytekin ayrıca, Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini, özellikle sanayi, lojistik, otomotiv, makine ve yeşil teknolojiler alanlarında iş birliği potansiyelinin arttığını ifade etti.

Mutabakat zaptı ile iş birliği kurumsal zemine taşındı

Toplantıda Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihai Daraban ile Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Devam eden oturumlarda, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Nine International Group tarafından SKDM, karbon ayak izi yönetimi ve sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Ardından Samsun TSO uzmanları tarafından proje faaliyetleri, mevcut çıktılar ve SKDM kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Adana Sanayi Odası Proje Uzmanı Mustafa Ağkurt ise benzer uygulamalara yönelik deneyim paylaşımında bulundu. Programın iş geliştirme bölümünde Samsunlu ve Romanyalı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Otuzdan fazla Romanyalı firmanın katılım sağladığı organizasyonda yaklaşık 100 ikili iş görüşmesi yapılarak yeni ticari iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Kurumsal temaslar ve istişare toplantıları gerçekleştirildi

Çalışma ziyareti kapsamında heyet, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı, Ticaret Başmüşavirleri Hasan Oktay Durgun ve Sertaç Güner'i, Romanya Türk İş İnsanları Derneği'ni (TİAD) ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek çeşitli istişarelerde bulundu. Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Romanya Hükümeti Genel Sekreteri Cristina Traila ile Romanya Yatırımcılar Birliği Ekonomi Müdürü Gabriel Crisan da katıldı. Görüşmelerde, geçmiş yıllarda aktif olarak kullanılan Samsun–Köstence yük taşımacılığı hattının yeniden değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu ve konuya ilişkin ön hazırlık çalışmalarının birlikte yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Teknik ziyaretlerde iyi uygulama örnekleri incelendi

Teknik inceleme programı kapsamında heyet, Romanya'nın önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan ARCTIC (Beko üretim tesisi), Curent Metal ve KabluTronik firmalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde üretim süreçleri, enerji verimliliği uygulamaları, sürdürülebilirlik politikaları, karbon yönetimi yaklaşımları ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum süreçleri yerinde incelendi. Katılımcılar, firmaların iyi uygulama örneklerini gözlemleme ve teknik bilgi paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.

"Romanya'daki temaslarımız kurumsal iş birliklerimizi güçlendirdi"

Ziyaret programını değerlendiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Romanya çalışma ziyaretiyle, Türkiye ve Romanya iş dünyası arasında sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve SKDM uyumu alanlarında önemli temaslar gerçekleştirdik. Program kapsamında kurumlar arası görüşmelerin yanı sıra firmalarımız arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, yeni ticari iş birliği fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağladı. Romanya'daki sanayi kuruluşlarına yönelik teknik ziyaretlerde ise üretim süreçleri, enerji verimliliği, karbon yönetimi ve AB çevre mevzuatına uyum uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Elde edilen bilgi ve deneyimlerin, firmalarımızın yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacağına ve Odamızın Romanya'daki kurumsal iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz" dedi. - SAMSUN