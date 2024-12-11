Türkiye-Rusya Ticaret Hedefi: 100 Milyar Dolar

Ekonomi

Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "100 milyar dolara kadar ulaşmayı planlıyoruz, bu şu anda ulaşılabilir bir hedef. Büyük ihtimalle 5-7 sene içinde bu hedefe ulaşmış olacağız." dedi.

Küresel ekonomik gelişmeleri tartışmak, gelişmekte olan pazarlarla yeni fırsatları keşfetmek için önemli bir platform haline gelen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 18- 21 Haziran 2025'te düzenlenecek.

Forum öncesi Türkiye'deki iş dünyasıyla detayların paylaşıldığı " Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak" başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, SPIEF'in organizatörü olan Roscongress Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Stuglev, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Stuglev, forumun dünyadaki en önemli global ekonomik platformlardan biri olduğunu söyledi.

Forumun hem Rusya'da hem de küreselde çok iyi bilindiğini vurgulayan Stuglev, "Forumun 20 bin katılımcısı var, küresel ekonomik ve siyasi konular görüşülüyor. Fakat bununla yetinmiyoruz, pratikteki konulara özellikle önem veriyoruz. Foruma, enerji, tarım, turizm, çevre, KOBİ'ler, yenilikçi projeler, yatırım projeleri ve gençlerin de yer aldığı oturumlarla geniş çerçevede gerçekleştirdiğimiz bir forum diyebiliriz." diye konuştu.

"Rusya'da turizm gelişiyor, gerekli altyapıyı kurmak için Türk şirketler gelebilir"

Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Stuglev, Türk iş insanları için Rusya'daki potansiyel sektörlere ve faaliyet yapabilecekleri alanlara dikkati çekerek, Türk iş insanlarının Rusya'da, inşaattan tarıma, ulaştırmadan lojistik sistemlerine kadar değişik sektörlerde aktif olarak faaliyette bulunduğunu söyledi.

Stuglev, en çok turizm sektörünün öne çıktığının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz Rusya'dan birçok turist Türkiye'ye geliyor. Fakat diğer taraftan Rusya'nın kendi içinde de turizm gelişiyor. Oldukça hızlı adımlarla gelişiyor ve buraya da Türk şirketleri yatırım yapabilir. Gereken altyapıyı kurmaya yardımcı olabilir ve bu yatırımlarından da karlı çıkabilirler. Diğer taraftan, ilaç sektörünün potansiyeli çok yüksek. Türk şirketleri ilaç sektöründe de Rusya ile işbirliği yapabilir. Tekstil, hızlı tüketim ürünleri, enerji sektörü ve çevre alanında da büyük yatırımlar yapabilirler ve burada da faaliyet gösterebilirler."

Stuglev, Türkiye'den bir şirketin tekstil atıklarının imha edilmesi konusunda Rusya'dan bir şirketle sözleşme imzaladığını ve bu şekilde işbirliği geliştirdiklerini anlattı.

Türkiye ile Rusya arasında 2023'te ticaret hacminin 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Stuglev, "İki devlet başkanı arasındaki anlaşmaya göre, 100 milyar dolara kadar ulaşmayı planlıyoruz, bu şu anda ulaşılabilir bir hedef. Büyük ihtimalle 5-7 sene içinde bu hedefe ulaşmış olacağız." dedi.