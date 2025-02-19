Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyelini Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyelini Artıracak

TÜREB Başkanı Erden, bu yıl rüzgar enerjisinde 1 gigavat kurulum beklediklerini açıkladı.

19.02.2025 11:48
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl rüzgar enerjisinde kurulumların 1 gigavat seviyesinde olmasını bekliyoruz. 2026'dan sonra ise sisteme depolamalı yatırımların gireceği yıl olacak." dedi.

Erden, ikinci kez TÜREB Başkanı seçilmesinden sonra AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Önceki yönetim dönemini oldukça yoğun geçirdiklerini ve Türkiye'nin rüzgar sanayisinin büyümesi adına çalışmalar yürüttüklerini anlatan Erden, "TÜREB sadece ülke içerisinde kamu ile ilişkilerini takip eden bir birlik olmadı. Aynı zamanda uluslararası düzlemde ilişkilerini artıran, uluslararası katılımlı organizasyonlara giden, yabancıları ülkemizde misafir eden, Türkiye'nin hem rüzgar potansiyelini hem de rüzgar sanayisinin yurt dışına tanıtmayı hedefleyen bir birlik olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Erden, geçen yıllarda büyük bir özveri ve planlamayla veri toplandığını ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Veri toplama ve raporlama işinde başarılı olunduğuna dikkati çeken Erden, şöyle konuştu:

"Toplam 348 rüzgar santrali, 147 yatırımcı ve 4 bin 570 rüzgar türbini takip edilerek TÜREB istatistik raporları yayınlandı. Sanayi envanteri kapsamındaki 66 sanayici ve faaliyet alanı raporlandı. Kurumsal üye sayımız 3 yıl önce 110 kadardı. Şu an 220 kurumsal üyemiz var. Yine üç yıl önce 300 bireysel üyemiz varken şu an 600'e yaklaştı. Bu artış hem rüzgar sektörünün büyümesi hem de büyük bir birlik olduğumuz anlamına geliyor."

Erden, yeni dönemde rüzgar enerjisi sektöründe servis, taahhüt ve müşavirlik gibi alanlara daha fazla ilgi göstermek istediklerini ve deniz üstü rüzgar enerjisi ile sanayiyi ihmal etmeden bu alanlara odaklanacaklarını anlattı.

Rüzgar enerjisindeki kurulu gücün 13 bin megavatı aştığını belirten Erden, "Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yıl rüzgar enerjisinde kurulumların 1 gigavat seviyesinde olmasını bekliyoruz. 2026'dan sonra ise sisteme depolamalı yatırımların gireceği yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İbrahim Erden, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyelini Artıracak - Son Dakika

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