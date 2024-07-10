Türkiye Sanayi Üretimi Mayıs Ayında Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,7 arttı, yıllık yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

En fazla gerileme madencilik sektöründe

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.