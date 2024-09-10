Sanayi Üretimi Yüzde 3,9 Azaldı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde ise 5,1 azaldı.

TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde ise 5,1 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,9 azaldı.