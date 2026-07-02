Türkiye SEPA\'ya Katılım İçin Niyet Mektubu Gönderdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Türkiye, Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin, en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Şimşek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, AB üyeliği hedefi, vize serbestisi ve Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) katılım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz"

Gümrük Birliği anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Gümrük Birliği 30 yılı aşkın süredir ekonomik ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ancak dünya değişti. Gümrük Birliği ise hala 1990'ların ekonomik gerçeklerine göre işliyor. Bugününün ekonomisi yalnızca sanayi ürünlerinden ibaret değil. Hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve tarım artık ekonomik entegrasyonun ayrılmaz parçaları. Bu nedenle Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz" dedi.

"Türkiye, Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti"

Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na katılım konusuna ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Türkiye, Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin, en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye, Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve iş birliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefidir. Başta Komiser Dombrovskis olmak üzere tüm katılımcılara ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl Brüksel'de, yeni gündemler ve somut ilerlemelerle yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'da Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şimşek, "Bu toplantı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik ekonomik entegrasyonu daha da ileri taşıma yönündeki ortak irademizin güçlü bir göstergesidir. Küresel ekonomi önemli bir dönüşümden geçiyor. Jeopolitik gerilimler artıyor, ticaret yeniden şekilleniyor, tedarik zincirleri çeşitleniyor. Böyle bir dönemde istikrarlı, öngörülebilir ve ileriye dönük ortaklıklar her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl Brüksel'de, 6 yıllık aranın ardından bu diyaloğu yeniden başlatmıştık. O toplantı karşılıklı güveni tazeledi, iletişim kanallarını güçlendirdi. Bugün aynı ivmeyi İstanbul'da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması ekonomik ilişkilerimize yeni ivme kazandıracaktır"

Vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanmasının ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağına dikkat çeken Bakan Şimşek, "Mevcut asimetri de giderek daha belirgin hale geliyor. AB üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmaları ağını genişletirken, Türkiye ile Gümrük Birliği aynı çerçevede kalıyor. Oysa değişen küresel ekonominin ihtiyaçlarına birlikte uyum sağlamamız gerekiyor. Modernize edilmiş bir Gümrük Birliği, işletmelerimize, yatırımcılarımıza ve tedarik zincirlerimize önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı şekilde, vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması da iş dünyamızın hareket kabiliyetini artıracak ve ekonomik ilişkilerimize yeni ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Avrupa Birliği aynı değer zincirlerinin parçası olan iki ekonomik ortaktır"

AB ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bugün ayrıca Sanayi Hızlandırma Yasası teklifini de değerlendirdik. Son taslakta Türkiye'de üretilen ürünlerin, Birlik menşeli ürünlerle eşdeğer kabul edilmesi memnuniyet verici. Bununla birlikte, özellikle otomotiv sektöründe bazı belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettik. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği artık yalnızca ticaret yapan iki taraf değil ortak üretim yapan, aynı değer zincirlerinin parçası olan iki ekonomik ortak. Bu düzeydeki entegrasyon daha modern, daha öngörülebilir ve daha kapsayıcı bir iş birliği çerçevesini gerekli kılıyor. Biz de bu anlayışla, Kamu İhale Kanunu'nda yapacağımız değişiklikle Avrupa Birliği firmalarına karşılıklılık esasına dayalı eşit muamele sağlayacağız. Böylece ekonomik ortaklığımızın getirdiği işbirliğini, hukuki zeminde daha da güçlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Şimşek, "Bugünkü görüşmelerimizin önemli başlıklarından biri de bağlantısallıktı. Yeni ticaret, enerji ve ulaştırma koridorları artık yalnızca lojistik projeleri değil; rekabet gücünü, yatırımı ve üretimi destekleyen stratejik araçlar haline geldi. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındaki Türkiye, başta Orta Koridor olmak üzere yeni bağlantı hatlarının doğal merkezinde yer alıyor. Bu da Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonu daha da güçlendiriyor. Günün ikinci bölümünde uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Altyapıdan iklim finansmanına, KOBİ'lerden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Ardından iş dünyamızla buluştuk. Türkiye'den ve Avrupa'dan çatı kuruluşlar, ticaret odaları, ülkemizde faaliyet gösteren AB menşeli şirketler ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları bizlerleydi. Bu yüksek düzeyli katılım, ortak irademizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü biliyoruz ki hükümetler çerçeveyi oluşturur, yatırımı, üretimi, inovasyonu ve istihdamı ise özel sektör hayata geçirir. Bu nedenle iş dünyamızın katkısını ekonomik ortaklığımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Önerileri dikkate alacağız. Yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL