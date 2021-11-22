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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu - Son Dakika

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu

22.11.2021 14:41
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu

Ava Labs Üst Yöneticisi Prof. Dr. Emin Gün Sirer, "Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak.

Ava Labs Üst Yöneticisi Prof. Dr. Emin Gün Sirer, "Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden (TSPB), yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 5'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından yoğun ilgi gördü. İki gün süren kongreye, dünyadan ve Türkiye'den alanında önde gelen 200'e yakın akademisyen, uzman, lider ve iş insanı konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada kongredeki konuşmasına yer verilen Ava Labs CEO Prof. Dr. Emin Gün Sirer, blokzincir sistemi üzerinden gelişen, varlıkların dijital hale getirilmesi olarak tanımlanan tokenizasyon ve akıllı kontratların, bir finansal devrim getireceğini belirtti.

Tokenizasyon ve akıllı sözleşmelerin dünyayı kökten değiştirebileceğini ifade eden Sirer, şunları kaydetti:

"Blokzincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek. Bu sistemlerin bildiğimiz her türlü iş akımını kendi içlerine alması mümkün. Pay senedi, fon endüstrisi veya ödeme sistemleri, ticaretin finansmanı gibi. Pay senetlerinin bölünmesi, pay senedi devri gibi tüm kuralların blokzincir üzerinden yapılması da mümkün. Ödemeler konusunda bono kuponu olsun, fon dağıtımı olsun bunların hepsinin yeni programatik paradigma içerisinde blokzincir sistemi üzerinde yapılması kolay bir şekilde mümkün. Elimizde bambaşka ve çok kolay kullanılabilen bir sistem var."

Yeni bir paradigma

Prof. Dr. Emin Gün Sirer, blokzincir dünyasında yaratılan değerin bugünden 1,5 trilyon dolara ulaştığını ancak 700-800 trilyon dolar değerin olduğu bir dünyada bu tutar, "devede kulak" kaldığını belirtti.

Yakın bir gelecekte blokzincir dünyasında daha büyük değerlere ulaşılacağını aktaran Sirer, "Değerin nerede üretildiğinin öneminin kalmadığı veya giderek azaldığı bir dünyadayız. Blokzincirler arasında değerlerin çok daha kolay aktığı bir dünyadayız. Sermaye nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya daha kolay akacak ve daha verimli kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.

Sirer, yeni dünyanın üç temel özelliğinin söz konusu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Birincisi, varlık ve varlığa sahip olmak fiziksel değil, programatik. İkincisi, bu varlıklar herkese açık, eşit, herkesin kullanabileceği yeni sistemlerle yönetiliyor. Bununla ortaya demokratikleşmiş yepyeni bir finansal altyapı çıkıyor. Bu altyapı, çok daha ucuz, hızlı, kolay erişilebilir ve yeni olanaklar sunuyor. Üçüncü olarak da kurallar, sistemin içerisine en başından kimsenin bozamayacağı bir şekilde yerleştirilebiliyor. Sistemin o kuralı bozması asla ve asla mümkün değil. Yapısal olarak mümkün değil. İstemediğimiz bir şey varsa ona ilişkin bir programlama yaparak istemediğimiz şeyin gerçekleşmesini engelleyebiliriz. Bu yepyeni bir paradigma. Neden? Çünkü önceden programlandığında sonradan değil anlık olarak kodun denetimi yapılabilecek ve böylece istenmeyen hareketlerin, skandalların olmaması sağlanabilecek."

"Çok sayıda yeni değer dijital hale gelecek"

Ava Labs CEO'su Sirer, varlıkları alıp dijital hale getirme sürecinin başında olunduğunu belirtti.

İlk değerlerin kriptoya has değerler olduğunu ifade eden Sirer, gelecek dönemde çok sayıda yeni değerin dijital hale geleceğini vurguladı.

Sirer, bugün dolar, avro, yen, TL karşılığı değere bağlı "Stablecoin" diye tanımlanan değerlerin dijitalleşmiş durumda olduğunun altını çizdi.

Artık merkez bankalarının çıkardıkları dijital paraları, blokzincir sisteminde nasıl dijitalleştireceklerine baktığını aktaran Sirer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yine altın, petrol gibi emtiaların dijitalleşmeye başladığını görüyoruz. Diğer yandan NFT (non-fungible token) dediğimiz yeni değerler ortaya çıkmaya başladı. NFT'ler yeni dönemde ortaya çıkacak finansal varlıkların öncüsü. Blokzincire özel yepyeni varlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bunların neler olacağına ilişkin en ilginç örnek NBA'de oynayan basketçi Spencer Dinwiddie'den geldi. Dinwiddie, gelecekte alacağı yüksek sponsorluk paralarını blokzincire taşımak ve şu anda kendisine destek olanlara ileride dağıtmak istiyor. Türev ürünler, gayrimenkul, bonolar ve pay senedi varlıkları gibi finansın yapı taşları da gelecekte blokzincir gelecek. Ancak pay senedi değerlerinin dijital hale gelmesi 3-5 yıl gibi bir zaman alacak."

Türkiye, dolar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde blokzincir sistemi konuşuldu - Son Dakika
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