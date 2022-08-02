Yeni Nesil Türsab Hareketi Lideri Tamer Çiçek, Türsab Başkanlığı'na Adaylığını Açıkladı

ESRA ALUS

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), kasım sonu aralık ayı başlarında yapılması planlanan 25'inci Olağan Genel Kurulu için hazırlanırken, başkanlığa aday olduğunu açıklayan ilk isim Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi lideri Tamer Çiçek oldu. Çiçek, "Adının başında Türkiye olan TÜRSAB'ın uzun süredir görmezden geldiği Türkiye'deki tüm acentelerin sorunlarına çözüm sunacağız" dedi.

Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi lideri Tamer Çiçek, birlik başkanlığı için adaylığını açıkladığı basın toplantısında, seçilmesi halinde yapacakları hakkında da bilgi verdi. Turizm sektörüne 20 yıl önce kokartlı rehber olarak adım attığını söyleyen Çiçek, son üç aydır Türkiye'nin 15 vilayetinde acentelerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlediğini ve taleplerini aldığı anlattı. Çiçek, şunları söyledi:

"TÜM SORUNLARIN FARKINDAYIM Turizm sektörüne 20 yıl önce kokartlı rehber olarak adım attım. Ardından Türkiye'nin dijital acentacılık alanındaki ilk şirketi adonis.com'u kurdum. Air Arabia ve Flybaghdad havayolu şirketlerinin Türkiye Genel Satış Acenteliği'ni da yapıyorum. Sektörün tüm alanlarında hizmet verdiğim için tüm sorunların farkındayım.

BİZ TÜRKİYE'DEKİ ACENTELERİN ORTAK SESİYİZ: Biz bu senenin sonunda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin 25'inci Olağan Genel Kurulu'na Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak başkanlığa adayız. İlk olarak şunu söyledim ki biz Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak her koşulda sorunları çözmeyi hedefleyen, bahane üretmeyen, kamu ve özel sektörle kavga etmeyen seyahat acentelerine hizmet üretmeyi ve sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir ekibiz. Biz Türkiye'deki acentelerin ortak sesiyiz. Birçok kişinin ağzına pelesenk ettiği gibi biz sadece değişim için aday olmadık. Çünkü artık değişimin yetmediğini biliyor ve görüyoruz. Artık dönüşmek gerekiyor.

TÜRSAB'I DÖNÜŞTÜRECEĞİZ: İş hayatında edindiğim tecrübeyi sektöre aktarmak için aday oldum. Acentelerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini görüyor ancak bu potansiyeli yeterince kullanamadıklarını gözlemliyoruz. TÜRSAB da bu konuda yönlendirici bir rol üstlenmiyor. Biz tüm acentelerimizin teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde kullanabilmesi için TÜRSAB'ı dönüştüreceğiz. Böylece üyelerimize maksimum faydayı sağlamış olacağız.

SON ÜÇ AYDIR TÜRKİYE'NİN 15 VİLAYETE GİDEREK ACENTELERLE GÖRÜŞTÜK: Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi olarak son üç aydır Türkiye'nin 15 vilayetine gittik. Oradaki acentelerle bir araya geldik. Seçimlere kadar Türkiye'de gitmediğimiz şehir kalmayacak. Adının başında Türkiye olan TÜRSAB'ın uzun süredir görmezden geldiği Türkiye'deki tüm acentelerin sorunlarına çözüm sunacağız.

AİDAT KONUSUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ: Mevcut yönetimden sorumluları sadece konuşuyorlar ve çözemiyorlar. İşte bu yüzden adayız. Kendi kaynağımızı üreteceğiz ve bu aidat konusunun tamamen ortadan kaldırmış olacağız."

SAĞLIK TURİZMİNDE SEYAHAT ACENTELERİNİ DAHA ETKİN HALE GETİRİLMESİ

Çiçek sunumunun ardından projelerini içeren bir açıklama da paylaştı. Sunumda yer alan projeler sırasıyla şöyle:

"- Sağlık turizminde, aracı kurum olarak seyahat acentelerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla etkinlikler ve gerekli yasal düzenlemeler için çalışacağız.

Eğitim turizminin seyahat acentelere aracılığıyla yapılması için gerekli yasal çalışmalar ile pazar yapılanmasında etkin rol alacağız.

Ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesine hizmet edecek Sinema Turizminin geliştirilmesinde aktif rol alacağız. Türkiye'nin uluslararası film endüstrisi için bir cazibe merkezi olarak algılanmasını sağlayacağız.

Turizmde destinasyonlar için oldukça önemli çekici ve cazibe unsurlarından biri olan yöresel kültür ve sanat etkinliklerini destekleyerek festivallerle turizmi çeşitlendirecek, daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesine, bu yolla turizmin geliştirilmesinde aktif rol oynayacağız.

İnanç Turizmi kapsamında sadece Hac ve Umre turizmi yapan seyahat acentelere yeni yatırım yolları göstererek destek vereceğiz.

KARAVAN VE MİLLİ PARKLAR ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ OLARAK TURİZME KAZANDIRILACAK

Ülkemizde ciddi bir potansiyel oluşturan doğa/yayla/karavan turizminin geliştirilmesi için aktif çalışmalar yapacağız. Yeni karavan parklarının açılmasını sağlayarak karavan ve milli parkların alternatif turizm merkezleri olarak turizme kazandırılması projelerimiz arasında yer alıyor.

Tur operatörleri ve havayolları ortaklığıyla gerçekleştirmeyi öngördüğümüz projelerle ülkemizde yeni destinasyonlar açılmasına destek olacağız; mevcut destinasyonlar için yeni pazar fırsatlarının yaratılması ve tüm yıla yayılması için projeler hazırlayacağız.

Engelliler başta olmak üzere herkes için Erişilebilir Turizm kavramının yaygınlaştıracak, böylelikle atıl durumdaki turist potansiyelini turizme kazandıracağız.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kadın meslektaşlarımıza Pozitif Ayrımcılık yaparak girişimlerini desteleyecek, ödüllendirme ve ihtiyaç duydukları iş birliği ve deneyim aktarımı ile güçlendirilmeleri yönünde çalışacağız.

Dünyada hızla yaygınlaşan ev turizminin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi yönünde çalışacak, seyahat acentelerinin öncülüğünde yürütülmesini sağlayacağız.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda da TÜRSAB'ın hissesi var. Burada kongre turizminin geliştirilmesi ve önemli kongrelerin Türkiye'ye getirilmesi için çok çok daha aktif olacağız. Hedefimiz TÜRSAB'ın sahip olduğu tüm işletmeleri ile sektör için çalışmasını sağlamak."