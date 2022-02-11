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Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ödülleri sahiplerini buldu

11.02.2022 14:24
Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanındaki faaliyet ve katkıları dolayısıyla çeşitli alanlarda üye firmalarına ödül verdi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanındaki faaliyet ve katkıları dolayısıyla çeşitli alanlarda üye firmalarına ödül verdi.

Kümelenmenin ödül töreni 3'üncü Sektör Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Siber güvenlik alanında 209 üye firma ile 300'den fazla yerli ve milli ürün sunan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Girişimcilik Faaliyetlerine Destek Ödülü'nü STM'ye vermeyi uygun buldu.

Türk Telekom, Yerli Ekosisteme Destek Veren Entegratör Firma Ödülü'ne layık görüldü.

Yılın Parlayan Yıldızı Ödülü "b!nalyze"nin olurken Eğitim Faaliyetlerine Destek Ödülü "Deepcase"e verildi.

En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma Ödülü'nün sahibi Chomar oldu.

HAVELSAN, STM ve ASELSAN'a Küme Çalışmalarına Destek Ödülü takdim edildi.

Törende ayrıca sertifikasyonları tamamlanan yerli ürünlerin belgeleri sunuldu.

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Girişimcilik, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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