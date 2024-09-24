Türkiye Sigorta'dan Rekor Prim Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta'dan Rekor Prim Üretimi

Türkiye Sigorta\'dan Rekor Prim Üretimi

Türkiye Sigorta, 2023 Ağustos'ta prim üretimini %92 artırarak 64,3 milyar liraya ulaştı.

24.09.2024 11:19
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Türkiye Sigorta, ağustos ayında toplam prim üretimini geçen yıla kıyasla yüzde 92 artırarak 64 milyar 308 milyon liraya ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, 8 ayda prim üretiminde bir önceki yılın toplamını aşmayı başardı. Şirket, 1 Ocak- 31 Ağustos döneminde toplam prim üretimini, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artırarak 64 milyar 308 milyon liraya ulaştırdı ve bir önceki yılın toplamda 59 milyar lira olan toplam prim üretimini 8 aylık sürede aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın ilk 8 ayda gösterdiği başarıdan gurur duyduklarını belirtti.

8 ayda bir önceki yılın toplam prim üretimini aştıklarını aktaran Çakmak,"Bu başarıyla sektördeki liderliğimizi pekiştirerek hayat dışındaki konumuzu güçlendirmeye devam ettik. Sektörümüzün 8'inci ay üretim sonuçlarına göre en yakın rakiplerimizle aramızdaki prim üretimi farkını açarak ilerleyişimizi güçlü adımlarla sürdürdük. Türkiye Sigorta olarak sigortayı daha ulaşılabilir hale getirmek için uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünleri hayata geçiriyoruz. Bunu enflasyonla mücadele için önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımız özellikle kasko ve sağlık sigortalarının fiyatlamasında ve ürün çeşitliliğinde sektörümüze yön veriyor, toplam prim üretimimizin yanında yangın ve doğal afetler ile tarım branşlarında liderliğimizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

???????- "Hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdüreceğiz"

Çakmak, Türkiye Sigorta'nın yakaladığı üretim ve büyüme performansının hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 132'lik pozitif bir değişim ile toplamda 17,6 milyar lira prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 77 artış ile yaklaşık 7 milyar liralık prim üretimi sağlarken; sağlık branşında yüzde 203'lük yüksek bir büyüme ile yaklaşık 5 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdik. Nakliyat branşında ise yüzde 241 büyüme elde ederek 423 milyon lira prim üretimine ulaştık. Türkiye Sigorta olarak; ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz; ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Taha Çakmak, Ekonomi, Sigorta, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta'dan Rekor Prim Üretimi - Son Dakika

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