Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 2021 yılı net dönem karı 1 milyar 89 milyon TL oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2021 yılı yıllık net dönem karı 1 milyar 89 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 63,4 artışla 84,1 milyar TL'ye ulaştı. Banka'nın toplam kredi portföyü aynı dönemde yüzde 63,4 büyüme kaydederek 63.9 milyar TL oldu. Öz kaynakları yüzde 13,7 artışla 6,9 milyar TL seviyesine ulaşırken yıllık net dönem karı 1,089 milyon TL olarak kayda geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, bankanın çevresel ve sosyal etkilerini en az finansal sonuçları kadar yakın takip ettiklerini belirterek "Kalkınma misyonuna sahip bir banka olarak, uluslararası kuruluşlar ve global piyasalardan sağladığımız sürdürülebilirlik temalı fonları ülkemiz ekonomisinin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne hizmet eden yatırımlarla buluşturuyoruz. Yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerimizle de bu dönüşüme nitelikli katkı sağlama hedefiyle ilerliyoruz. 360 derece tüm bankacılık süreçlerimizde rotamızı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) belirliyor. Her bir SKA özelinde yarattığımız somut etkiyi tanımlıyor, ölçüyor, hedefler koyuyor ve performansımızı şeffaf şekilde raporluyoruz. Banka olarak çözüme yönelik somut adımlar atmak kadar bu adımları iş, üretim ve finans dünyasının tüm aktörleriyle güç birliği içinde çoğaltmanın öneminin farkındayız. Bu eksende tüm paydaşlarımızı içine alan yenilikçi iş birliği modelleri geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Börü, yatırımcılar nezdinde artan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilgisini vurgulayarak "2021 yılına uluslararası piyasalardan altı kat talep alan sürdürülebilir tahvil ihracımızla başladık. Bu talebin üçte biri ESG yatırımcılarından geldi. İhracımızdan sağlanan fonla çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara finansal destek sunmaya devam ediyoruz. Her yıl yenilediğimiz sendikasyon kredimizi de bu yıl sürdürülebilirlik performans kriterlerine dayalı olarak gerçekleştirdik. Bu kriterlerimizi de yılsonu itibarıyla tutturarak kaynak maliyetimizde iyileşme sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılında Türkiye'de bir ilk olan ESG Rating Notuna Endeksli Kredi anlaşmasına imza atmıştık. 2021'de Sustainalytics tarafından güncellenen ESG risk notumuzla Türkiye'de ve globalde en iyi bankalar arasında konumlanmaya devam ettik ve kredimizi hedeflerimizi aşarak kapattık. Yılın son ayında ise Dünya Bankasından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 150 milyon ABD Doları tutarında, 'Jeotermal Geliştirme Projesi' temalı kredi temin ettik. Bu kredi ile Türkiye genelinde özel sektör firmalarının jeotermal yatırımlarına finansman sağlayarak ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesine katkımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2030 hedefi 8 milyar dolar tutarında SKA bağlantılı finansman

TSKB'nin finansman faaliyetleriyle SKA'lara doğrudan katkı sunduğunu ve son dönemde işletme kredilerini de bu kapsamda ele almaya başladıklarını aktaran Börü, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik temalı kaynaklarımız toplam borçlanmalarımızda yüzde 80'i aşmış durumda. Bu fonlarla finanse ettiğimiz SKA bağlantılı kredilerin toplam portföyümüz içerisindeki oranını ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. Hemen hemen tüm SKA'lara dokunmakla beraber, kredi portföyümüzde çevresel ve sosyal etki bakımından ağırlıklı olarak katkı sağladığımız 7 amaç öne çıkıyor. SKA bağlantılı kredi oranımızı 2025'e kadar en az yüzde 90 seviyesinde korumayı ve 2030 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz.

Tüm dünyada hisse ve tahvil piyasalarında ÇSY odağında dikkati çekici ve umut verici bir ivmelenme var. TSKB olarak yeşil ekonomik dönüşüme yatırım bankacılığı hizmetlerimizle de katkı sağlıyor, sermaye piyasalarına iklim dostu ürünler ve firmalar kazandırmak için hız kesmeden çalışıyoruz. Türkiye'deki ilk sürdürülebilir ve SKA temalı kira sertifikası ihraçlarımız uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü. Prestijli kurumlardan gelen ödüller, ülkemizin sürdürülebilir üretim ve finans alanında iddialı bir oyuncu olması yönündeki motivasyonumuzu daha da artırıyor."

1990'lı yıllarda başladıkları sürdürülebilirlik yolculuğunda, yarattıkları olumlu etkiyi sürekli artırma hedefiyle ilerlediklerine işaret eden Börü, "Tüm dünyada yeşil ve kapsayıcı dönüşüm yönündeki aciliyetin artması, bugün artık her adımımızda somut, ölçülebilir ve ölçeklenebilir pozitif etki yaratma hedefimizi daha da önemli hale getirdi. Bu doğrultudaki hizmetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerle zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakat'ına uyum yönünde, müşterilerimizin enerji ve kaynak verimliliği ile döngüsel ekonomi yatırımlarında bir artış bekliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede kilit öneme sahip yenilenebilir enerji sektörü radarımızda olacak. Sosyal kapsayıcılığa dönük kadın istihdamı ve gelişmekte olan bölge yatırımları da gündemimizde olmaya devam edecek. 2022 yılında, iştiraklerimizi de içine alan hizmet modellerimizle, müşterilerimizin etki odaklı sürdürülebilir dönüşüm yatırımlarında, danışman banka perspektifiyle çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.