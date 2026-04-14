Türkiye-Slovakya Ticaret Hacmi 4 Milyar Doları Aştı

14.04.2026 13:15
Slovakya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 4 milyar doları geçerken, ATO Başkanı büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Slovakya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin, 4 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Michal Slivovic, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Slovakya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminden memnuniyet duyduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yıl itibarıyla 4 milyar dolar seviyesini aştığını işaret eden Baran, "Bu rakamın, daha da yukarı taşınabileceğine inanıyoruz. Kısa vadede ticaret hacmimizi, 5 milyar dolar seviyesine çıkarabilecek potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

-"Slovakya, Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında"

Baran, Türkiye ile Slovakya arasındaki ticarette, Ankara'nın payının arttığına dikkati çekerek, "2025 yılında, Ankara'dan Slovakya'ya yaklaşık 986 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk üç ayında ise bu rakam 352 milyon dolara ulaştı. Slovakya, Ankara'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Slovakya ile özellikle savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunun altını çizen Baran, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin dengeli şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Büyükelçi Michal Slivovic de Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin son dönemde önemli bir ivme kazandığına değinerek, gerçekleştirilecek işbirliklerini daha da güçlendirmek istediklerini belirtti. Geçen yıl Slovakya'dan Türkiye'ye yaklaşık 270 bin turist geldiğini işaret eden Slivovic, karşılıklı ilgi ve dostluk ilişkilerinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
