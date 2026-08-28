Türkiye-Suriye Ticaret Hedefi: 10 Milyar Dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye- Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, Suriye ile ticari ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Hedefimiz iki ükle arasındaki ticaret hacmini 10 Milyar Dolara çıkarmaktır" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti kapsamındaki Türkiye ve Suriyeli yetkililer arasında önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki Türk heyetinin Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmeleri değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, "Suriye'de yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki dönemde gerek yatırımlarda gerekse de ihracatta önemli artış bekliyoruz" dedi.

Suriye'ye ihracatın geçtiğimiz yıl yüzde 60 oranında arttığını hatırlatan Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Altunkaya, ihracatın belirlenen hedefler doğrultusunda artmaya devam ettiğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki Türk heyetinin Suriye Hükümetinin temsilcileri ile yaptığı görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirten Altunkaya, "Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir ivme kazanmasını bekliyoruz. Gelecek yıldan itibaren Türk firmalarının Suriye'de çok ciddi yatırımlara imza atacağını ön görüyoruz. Yatırım taleplerinde, özellikle tekstil, inşaat, enerji, gıda ve lojistik sektörleri öne çıkmaktadır" dedi.

Bakan Ömer Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, Türk ihracatçıları ve yatırımcıların karşılaştıkları sorunların da ele alındığını vurgulayan Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Altunkaya, "Suriye'de yeni bir hükümet var. Adım adım her şey yoluna giriyor. Yatırımcılarımızın, ihracatçılarımızın yaşadığı bazı sorunlar var. Özellikle gümrüklerde karşılaşılan sıkıntılar ve mevzuatlarla ilgili sorunlar iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Sayın Bakanımız Ömer Bolat başkanlığında yaptığımız toplantılarda bunları dile getirdik, ilgili muhatap bakanlar da bu konuda en hızlı şekilde aksiyon alacakları konusunda söz verdiler" ifadelerini kullandı.

Altunkaya, yatırımcıların çözüm bekleyen sorunlarının da ikili görüşmelerde ele alındığını belirterek, "Yatırım yapmak isteyen sanayiciler, özellikle arazi ile ilgili sorun yaşıyor. Burada organize sanayi bölgesi kültürü yok. Yatırımcılarımız uygun bir bölgede uygun bir arazi tahsisi konusunda sorun yaşıyor. Çünkü bu konuda mevzuatla ilgili sorunlar var. Mesela tekstilciler yatırım yapmak istiyor. Dahilde işleme kapsamında kumaşı getirip Suriye'de işledikten sonra Türkiye'ye götürüp oradan dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapmak istiyorlar. Ancak mevzuatlar buna izin vermiyor. Yaptığımız görüşmelerdeki en önemli gündemlerden birisi bu konuydu. İlgili bakan en kısa sürede sorunu çözeceklerini söyledi. Ben önümüzdeki dönemde başta mevzuatlar açısından olmak üzere yaşanan sıkıntıların hızla giderilerek iki ülke arasındaki ticaret hacminde büyük artış olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Bankacılık sektörü açısından da iki ülkede yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Altunkaya, açıklamasında, "Özellikle bankacılık sektörü ile ilgili olumlu gelişmeler var. Ziraat Bankası'nın başvurusu var. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa yılsonuna kadar Ziraat Bankası Suriye'de şube açmış olacaktır. Şu andaki en büyük sorunlardan birisi de budur. Para transfer işlemi sadece bir banka üzerinden yapılıyor. Ziraat Bankasının şube açması Türk ihracatçısının, yatırımcısının işini çok kolaylaştıracaktır. Ziraat Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasındaki görüşmeler olumlu geçiyor. Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre yılsonuna kadar açılacak. Böylece para transferleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacak" ifadelerine yer verdi.