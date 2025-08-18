Türkiye Tarımsal Üretimde Zirveye Yaklaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Tarımsal Üretimde Zirveye Yaklaşıyor

Türkiye Tarımsal Üretimde Zirveye Yaklaşıyor
18.08.2025 17:37
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin tarımsal üretimde 10'uncu, Avrupa'da ise 1'inci sırada olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyada tarımsal üretimde 10'uncu sıradayız. Tarımsal üretimde Avrupa'da 1'inciyiz. Geçen sene 74 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bu rakam 2002 sonunda 24 milyar dolardı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı (İGTOT) üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Çarşı üyesi toptancılar ile istişarelerde bulunan Bakan Bolat, programın basına açık bölümünde güncel ekonomik gelişmelere ilişkin de bilgi paylaştı. Bolat burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçtiğimiz sene 74 milyar dolarlık tarımsal üretim yaptığını hatırlatarak gıda sektörünün asla ihmal edilmemesi gereken bir sektör olduğunu belirtti.

Gıda, giyim ve barınma sektörlerinin asla yok olmayacak sektörler olduğunu belirten Bolat, "Gıda sektörünün önü açık. Türkiye'miz bu konuda dünyadaki şanslı ülkelerden biri. Anadolu toprakları, Trakya toprakları bereketli. Dünyada tarımsal üretimde 10'uncu sıradayız. Ülkenin toprak büyüklüğüyle de alakalı bir durum bu. Tarımsal üretimde Avrupa'da 1'inciyiz. Geçen sene 74 milyar dolarlık üretim yapıldı. Bu rakam 2002 sonunda 24 milyar dolardı. İhracatımız 4,5 milyar dolardı 2002'de, geçen yıl 32,5 milyar dolara yükseldik. Nüfusumuz da 65 milyondan 86 milyona çıktı" dedi.

"Gıda, asla ihmal edilemeyecek bir sektör"

Gıda sektörünün geniş bir toplumsal kesime hitap ettiğini söyleyen Bolat, "Tarımın ortakları çok, tüketim anlamında hepimiz tüketiciyiz. Üretim anlamında 5,5 milyon çiftçimiz var. Toptancıları, dağıtıcıları, marketleri, kabzımalları, pazarcıları da sayarsak kaba bir hesapla en az 10 milyon kişi gıda üretim ve ticaretinden geçimini sağlıyor. Gıda, geniş bir toplumsal kesime hitap eden asla ihmal etmememiz gereken bir sektör" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkileyebildiğini de ifade eden Bolat, "2000 yıllarının başından beri iklim değişikliği sorunu kendini gösteriyor. Mevsimlerde mevsim dışı inanılmaz değişiklik var. Bu tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Bir yıllık üretimi bir sağanak alıp götürebiliyor. Üretim ve tüketim dengeleri bozuluyor. Üretici de maliyet şartlarını karşılayıp makul bir karla kazanç sağlamak istiyor. Üretimi ve çiftçiyi tarlada tutmak zorundayız. Gençleri tarımsal teşviklerle desteklemek zorundayız" şeklinde konuştu.

Hal yasasının güncellenmesine ilişkin de bilgi veren Bolat, "2012'de hal kanununa reform yapıldı. 2015 yılında perakende ticaret kanunu büyük bir reformdu. Yıllar içinde çeşitli iyileştirmeler oldu. Şu anda da devam ediyor. Hal kanunu ile ilgili hazırladığımız kanun değişiklik tasarısı görüşe açıldı. İlgili kuruluşlardan dönüş bekliyoruz. Ondan sonra görev TBMM'de olacak" diye konuştu.

Gıda sektörünü destekleyici politikalar izlediklerini de söyleyen Bolat, "Burada bütün amacımız üreticimiz, çiftçimizin de kazanacağı ve istikrar için üretimin artacağı ticaret yapanların da makul karlarla işini sürdüreceği, tüketicinin de her zaman bulabileceği ve satın almaya gücünün yeteceği bir piyasa düzenini oturtmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Tarımsal Üretimde Zirveye Yaklaşıyor

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
SON DAKİKA: Türkiye Tarımsal Üretimde Zirveye Yaklaşıyor - Son Dakika
