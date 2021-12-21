Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık

Türkiye genelinde yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkiden ölen kişi sayısı 48'e ulaşırken, buna bağlı ölümler TBMM Genel Kurulu'ndaki 12 günlük bütçe görüşmeleri maratonunda da gündemdeydi. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, alkol üzerindeki vergilerin makul seviyelere indirilmemesi halinde ülke genelindeki kaçak üretimlerin ve can kayıplarının daha da artabileceğine dikkat çekerek, vergilendirmede ölçünün kaçırıldığını, daha çok vergi alayım derken tam tersine devletin 1,56 milyar TL gelir kaybına uğratıldığını, Sayıştay Dairesinin tespitleriyle anlatmıştı.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz.

AYBAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Alkollü içeceklerdeki ÖTV'nin kaldırılmasına ilişkin en bomba iddia ise Türkiye Tekel Bayiler Plaftromu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi. Aybaş, sahte içki ölümlerinin artması ve döviz kurundaki düşüşün ardından alkollü içeceklerden 'ÖTV'nin kaldırılma ihtimaline yönelik duyum aldığını belirtti.

"BİRİNCİ NEDEN KAÇAK İÇKİ ÖLÜMLERİ İKİNCİSİ İSE DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ"

Alkollü içecek satışı yapan firmalarla yaptıkları görüşmelerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldıklarını belirten Aybaş, "Alkollü içecek satışı yapan firmalarla yaptığımız görüşmeden anladığım kadarıyla alkollü içeceklerden ÖTV kaldırılıyor. Bunun iki sebebi olabilir, birincisi yükselen fiyatlar vatandaşı kaçağa itiyor, ikincisi ise döviz kurundaki düşüş" dedi.

Türkiye Tekel Bayiler Plaftromu Başkanı Özgür Aybaş.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Öte yandan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, alkollu içeceklerden ÖTV'nin kaldırılma gibi bir durum olmadığını belirtti. Dündar, "Resmi Gazete'de bugün 'Özel Tüketim Vergisi'ne dair artış yayımlandı. Böyle bir şey yok. Yeni ÖTV zammı 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak" diye konuştu.