Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Yayınlandı

Endeavor Türkiye ve Melon tarafından ortak yürütülen 'Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Haziran 2024' yayınlandı. Rapora göre, Türkiye teknoloji sektöründe şirketler, bu yılın ilk yarısında çalışanlarına herhangi bir ücret artışı yapmadı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 51'i ücret artışı konusunda henüz net bir plana sahip değil. Ayrıca, rapor Türkiye'nin genç bir ülke olmaktan çıktığını ve teknoloji sektöründe yetenek açığının önemli bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

11.07.2024 20:18
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Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu yayınlandı

İSTANBUL - Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu'na göre; şirketler, neredeyse her çeyrekte ücret artışı gerçekleştirdiği 2023 yılına göre bu yılın ilk yarısında daha durağan bir tablo çizerek, Şubat-Mayıs 2024 ayları arasında çalışanlarına herhangi bir ücret artışı yapmadı.

Dünya çapındaki etkin girişimcileri destekleyen bir girişimci ağı olan ve 2007 yılından bu yana ülkemizde de faaliyet gösteren Endeavor Türkiye ile Melon'ın ortak yürütülen "Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Haziran 2024" 9 Temmuz'da yayınlandı. Araştırma için Türkiye'nin hızlı büyüyen 71 teknoloji şirketinden veri alındı. 2024 yılının ilk yarısı sonuçlarına göre, enflasyonun giderek yükselmesine rağmen asgari ücrete yansımadığı, bu nedenle de belirsizlik ortamının devam ettiği ortaya çıktı. Tüm bu ekonomik koşullar nedeniyle şirketlerin de ücret artışı konusunda henüz net bir plana sahip olmadığı görüldü.

Dövizle maaş enflasyona yenik düşüyor

Teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u Temmuz ara döneminde ücret artışı yapmayı planlarken, yüzde 33'ü henüz karar vermemiş durumda gözüküyor. Yüzde 18'lik bir kesim ise ücret artışı yapmayı planlamıyor. Bu durumda kararsızlar ve ücret artışı yapmayacağını dile getiren şirketlerin toplam oranı ise yüzde 51'i buluyor. Araştırmaya katılan her 5 şirketten 1'i ise ücret artışlarında dövizi baz aldığını açıklıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 18'i çalışanlarına döviz bazlı ödeme yapmaya devam ediyor. Ancak enflasyonun döviz kuru yükselişi üzerinde seyretmesi çalışanlar açısından döviz bazlı ödeme alsalar bile, ücretlerde artış beklentisi içinde olduklarını gösteriyor.

Şirketlerin günlük yemek desteği 225 TL'ye yükseldi

2023 sene sonunda 121 TL olarak belirlenen medyan yemek ücretinin Haziran 2024 itibariyle yüzde 88'lik bir artışla medyanda 225TL'ye yükseldiği görülüyor. Alt çeyrekte bu oran 170 TL olurken, üst çeyrekte günlük yemek desteği 250 TL oluyor. Günlük yemek desteğinde fiyat artışına devam edeceğini belirten şirketler çoğunlukta.

Türkiye artık genç bir ülke değil

Sadece beş yıl önce, 2018 yılında Türkiye yaş ortalaması 32 iken 2024 yılına geldiğimizde bu sayısının 34 olduğu görülüyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, "Çalışmamızı beşinci defa yürütüyoruz ve son beş senede tüm dünyada yaşam ve çalışma şeklimiz başta olmak üzere, global ve yerel ekonomik konjonktür büyük ölçüde değişimler geçirdi. Bunca değişim olurken bugün yeni bir insan kaynağının iş gücüne dahil olduğunu ve yeni jenerasyonun beklentilerinin değiştiğini görüyor, bir yandan da Türk asıllı şirketlerin yurt dışındaki başarılarına şahit oluyoruz. Aslında her zorluk, bir fırsat oluşturuyor. Dünyada da çok heyecan verici değişimler oluyor. Yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu, oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olma niteliğini devam ettiriyor. Değişimi ilk yakalayan ve bu hıza ekonomik anlamda ayak uydurarak bu değişimi oluşturan girişimler, başarıyı yakalamak ve sürdürmek için çok güçlü ekiplere sahip olmak durumunda. Biz, bu çalışmada aslında bu güçlü ekipleri nasıl sürdürülebilir kılabildiklerini anlamayı hedefliyoruz. Bu veriyi oluşturmamızı sağlayan, çalışmaya katılan girişimlere ve tabii ki Melon ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş ise yaptığı değerlendirmede "Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon ortamında, çalışanların beklentileri ve işverenlerin stratejik kararları daha da kritik hale gelmiştir. Geçtiğimiz yıl sonunda asgari ücrette yapılan yüzde 49'luk artış ve bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25 civarında olması, şirketlerin ücret politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olmuştur. Sektördeki insan kaynakları, finans, pazarlama ve satış gibi tüm rolleri kapsayan bu rapor, doğru veriye ulaşmanın ve bu verileri stratejik kararlara dönüştürmenin önemini vurguluyor. İş dünyasının üst düzey yöneticilerine, şirket kurucularına ve İK ekiplerine yönelik hazırladığımız bu çalışma, piyasa dinamiklerini ve ücret politikalarındaki değişimleri mercek altına alarak, şirketlere rehberlik edecek değerli bilgiler sunuyor." dedi.

Araştırmaya göre teknoloji sektöründe, özellikle yetenek açığının önemli bir sorun olarak öne çıktığı da görülüyor. Yüksek nitelikli çalışan bulmanın ve elde tutmanın zorluklarına enflasyonun da eklenmesiyle işin daha da karmaşık hale geldiği belirtiliyor. Rapor ayrıca, Türkiye teknoloji sektörünün sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve küresel rekabet gücünü artırmak için sektör politikalarının büyük önem taşıdığına da dikkat çekerken kritik önem taşıyan öneriler de sunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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