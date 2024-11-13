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Ekonomi

Türkiye Turizm Hedeflerine Yaklaşıyor

Alpaslan, yıl sonu turizm hedefinin 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olduğunu açıkladı.

13.11.2024 17:47
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu yıl turizm hedefimiz, 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelirdi. Ülkemizde, 9 aylık gerçekleşmelerde 49 milyon 181 bin turisti ağırladık." dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 2022 ve 2023 yılı Sayıştay raporları görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, TGA'nın 2019'da kurulduğunu ve Türk turizminin geliştirilmesi için önemli roller üstlendiğini belirtti.

2018'de yıllık 30 milyar dolar olan turizm gelirinin, bu yılın sonunda 60 milyar dolara ulaşacağına işaret eden Alpaslan, "Yakın zamanda bizim hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Ülkemiz ekonomisi ve istihdam açısından bunun ehemmiyetini takdir edersiniz." ifadelerini kullandı.

TGA'nın, çevre ülkelerde yaşanan krizler ve savaşlara rağmen önemli bir başarı sergilediğini belirten Alpaslan, "En fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumuna geldik, inşallah bu sene 4'üncülüğe yükseleceğiz. Hızla büyüyen, dünyadaki en önemli turizm aktörleri arasınayız." diye konuştu.

Alpaslan, bu yılın turizm verilerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Bu yıl turizm hedefimiz, 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelirdi. Ülkemizde, 9 aylık gerçekleşmelerde 49 milyon 181 bin turisti ağırladık. Bu süreç içerisinde 46 milyar 880 milyon dolar turizm geliri elde ettik. Bu rakamlardan yola çıkarak rezervasyon sürecine baktığımızda, yıl sonu itibarıyla da inşallah 61 milyon turist, 60 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız. Ortalama gecelememiz, 11,3 oldu. Kişi başı gecelik gelirimiz 979 dolar, kişi başı harcama 91,7 dolar oldu. Nitelikli turist ve ortalama harcamaların arttığı bir süreci yaşıyoruz. 2018'den bu yana yüzde 50'den fazla nitelik artışı sağlamış olduk."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ve TGA Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven de Ajansın faaliyetleri hakkında Komisyona bilgi verdi.

Kaynak: AA

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