Türkiye Turizmi Rekabet Gücünü Artırıyor
Ekonomi

Türkiye Turizmi Rekabet Gücünü Artırıyor

19.08.2025 17:36
Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin turizmde en iyi tanıtım yapan ülke olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Tanıtım anlamında dünyada her türlü mecrayı en etkin ve en doğru kullanan, turizm tanıtımını en iyi yapan ülkeyiz." dedi.

Alpaslan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen ağustos ayı toplantısında yaptığı konuşmada, turizmin ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Turizm için kaynakları iyi kullandıklarını vurgulayan Alpaslan, Türkiye'nin turizmde daha katedeceği yollar olduğunu, çok daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Alpaslan, Türkiye'de 2018'de turizmin stratejik sektör ilan edildiğini belirterek, bunun tüm imkanların turizmin gelişmesi için seferber edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Turizmde gelinen noktayı yeterli görmeyerek, daha büyük hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Alpaslan, "Turizm sektörü çok hassas bir sektör. Kendisi dışındaki faktörlerden de olağanüstü etkilenen bir sektör. Dünyada birçok ülke özellikle Orta Doğu ülkeleri büyük yatırımlar yapıyor. Rakiplerimiz de rekabet için yatırımlar yapmakta." diye konuştu.

Turizm alanında gelen talepler doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmaya devam ettiklerini belirten Alpaslan, rekabet gücüne sahip turizm sektörünü güçlü şekilde inşa etmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alpaslan, turizmde dinamik yapıya sahip olmanın avantaj sağladığını ifade etti.

Hedeflerinin, niceliğin ötesine geçerek nitelikte de Türkiye turizmini belirli düzeye yükseltmek olduğunu vurgulayan Alpaslan, şöyle dedi:

"Pazar payımızı büyütmek adına dünyadaki pazar çeşitliliğini dikkate alarak tüm ülkelerde yenilikçi uygulamalarla tanıtım çalışması yapıyoruz. TGA'nın çalışmalarıyla dünyada en iyi tanıtım yapan ülkelerden biri haline geldik. Bu anlamda kullanılabilecek tüm enstrümanları çok doğru mecralarda, doğru zamanlarda doğru kaynaklarla kullanıyoruz. Tanıtım anlamında dünyada her türlü mecrayı en etkin ve en doğru kullanan, turizm tanıtımını en iyi yapan ülkeyiz. Tüm veriler bunu ispat ediyor. Bu anlamda Türkiye, Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her ülkeyi pazar ülke görerek, pazar çeşitliliğimizi mümkün olduğu kadar genişleterek sorun yaşanan dönemlerde pazar sıkıntısı yaşamamak adına stratejimizi geliştirerek devam ettireceğiz."

"17 milyon turist hedefine paralel gidiyoruz"

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da iklimsel değişikliklerin turizmi direkt etkilediğini belirterek, özellikle nisan-mayıs döneminde fiyat artışını dengeli yapmak, fiyat avantajını kaybetmemek gerektiğini dile getirdi.

Antalya'da bu yıl için belirlenen 17 milyon turist hedefine paralel gittiklerini söyleyen Kavaloğlu, kente gelen yabancı turist sayısının 10 milyonu geçtiğini, eylül ayı rezervasyonlarının umut verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

