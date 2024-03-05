Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 2028 yılında 2 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, 2028 yılı sonunda 2 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin yıllık un ihracatının yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığını, un ihracatında dünya liderliğini 10 yıldır sürdürdüğünü belirtti.
Türkiye genelinde 69 ilde 598 fabrikada 30 milyon ton üretim kapasitesine sahip olunduğunu aktaran Tezcan, "Birçok ülkenin korumacılık engeline rağmen dünya ticaretindeki liderliğimizi sürdürüyoruz. 2023 yılında 3,6 milyon tonun üzerinde gerçekleşen ihracat rakamımızı 20 milyon tona kadar çıkarabilecek güçteyiz. Birçok ülke Türk un sanayicisine karşı vergi dahil çeşitli engeller çıkarıyor. 2024 yılında 4 milyon ton un ihracatı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Tezcan, geçen yıl un ihracatının önceki yıla göre miktar bazında yüzde 20 büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Türk un sanayicileri olarak güçlü bir şekilde dünya pazarlarında yerimizi almaya devam edeceğiz. 2028 yılı sonunda 2 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye yıllık 22 milyon ton buğday üretimiyle kendi kendine yetebilen bir ülke. Bu anlamda buğday üretimimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Ama dünyaya un ve unlu mamuller ihraç edebilmek için Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerden buğday ithal edip işleyip dünya pazarında da çok ciddi miktarda un ihracatı gerçekleştiriyoruz."
Yapay zekayla buğday üretimini arttırmayı amaçladıklarını aktaran Tezcan, 2030'lu yıllara kadar tarımda çok büyük atılım gerçekleştiren ülke konumuna geleceklerine inandığını sözlerine ekledi.
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