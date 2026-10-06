Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'da TDT uzay ajansları ve UKSA ile iki anlaşma imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'da TDT uzay ajansları ve UKSA ile iki anlaşma imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'nın ilk iki gününde TDT üyesi ülkelerin uzay ajansları ve UKSA ile iki anlaşma imzaladı. TDT koordinesindeki ortak küp uydu projesini ileri taşıyacak çerçeve anlaşma ve UKSA ile iyi niyet anlaşması, uzayda ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin uzay ajansları ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) ile iki anlaşma imzaladı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bu kapsamda, TUA kongrenin ilk iki gününde uluslararası nitelikte iki anlaşmaya imza attı.

Kongrede, Türk Devletleri Teşkilatı koordinesinde yürütülen ortak küp uydu projesindeki mevcut işbirliğinin devamı niteliğindeki çerçeve anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla ortak çalışmaların daha ileriye taşınması ve gelecekteki uzay projelerine zemin oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, TUA, UKSA ile iyi niyet anlaşması da imzaladı. Anlaşmayla uzayda ortak işbirliği ve projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Türkiye Uzay AjansıTeknolojiEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Bakanlık düğmeye bastı Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:24:27. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'da TDT uzay ajansları ve UKSA ile iki anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei