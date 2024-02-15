Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başkanlığında yapıldı. Toplantıda Milli Uzay Programı'nda kaydedilen gelişmeler ve atılacak adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

15.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
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Türkiye Uzay Ajansının (TUA) yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başkanlığında yapıldı.

TUA'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "TUA'nın yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Uzay Programı'nda kaydedilen gelişmeler ve atılacak adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya; Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'in organizatörlerinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Alper Güzel de katıldı.

Kaynak: AA

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