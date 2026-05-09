Türkiye Uzay Limanı Projesi İle İddialı
09.05.2026 11:30
Bülent Altan, Türkiye'nin Somali'deki Uzay Limanı Projesi'nin stratejik önemini vurguladı.

Alpine Space Ventures Kurucu Ortağı Bülent Altan, Türkiye'nin Somali'de kurma çalışmalarına başladığı "Uzay Limanı Projesi"yle ilgili, "Dünya üzerinde ciddi bir ekvatoryal fırlatma sahası kurabileceğiniz sadece 4-5 yer var ve Türkiye bunlardan birini güvence altına aldı. 2026'da bağımsız uzay kabiliyeti kurmaya çalışan çoğu ülke, 1980'lerin Avrupa modelini taklit edecek. Türkiye'nin bunu yapmasına gerek yok." dedi.

Altan, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin son dönemde uzay alanında yaptığı çalışmaları "olağanüstü" olarak nitelendiren Altan, özel sektörün son 12 ayda yaptıklarının ise hikayenin dikkati çeken kısmı olduğunu söyledi.

Bu anlamda Fergani Uzay, Plan-S, ASELSAN, ROKETSAN ve Delta V gibi şirketlerin çalışmalarını örnek olarak gösteren Altan, Türk dinamizminin dünyaya gösterilmesi için Avrupa ile büyük ortaklıklar kurulmasının önemine işaret etti.

"Herhangi bir Avrupa savunma veya uzay girişimi, Türkiye'yi bir alt yüklenici olarak değil, ana mimarlardan biri olarak yansıtmalıdır." diyen Altan, Türk savunma sanayisinin son 10 yılda bu konumunu hakkıyla kazandığını ve uzay sanayisinin de aynı başarıyı tekrarlamak üzere olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzay alanında faaliyet gösteren yabancı sermaye için cazip hale getirilmesi gerektiğini anlatan Altan, "Türk kuruculara daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Bunun için net bir yabancı sermaye rejimi, çift kullanımlı teknolojilerin NATO ve Avrupa Birliği (AB) müşterilerine ulaşmasını sağlayacak bir ihracat kontrol rejimi ve en iyi Türk mühendislerin özel sektörde kalmasını sağlayacak vergi düzenlemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Somali'de kurma çalışmalarına başladığı "Uzay Limanı Projesi"ne de değinen Altan, projenin yürütüldüğü bölgenin ekvatora, Fransız Guyana'sındaki ESA tesislerinden bile daha yakın olduğunun altını çizdi.

Altan, "Dünya üzerinde ciddi bir ekvatoryal fırlatma sahası kurabileceğiniz sadece 4-5 yer var ve Türkiye bunlardan birini güvence altına aldı. 2026'da bağımsız uzay kabiliyeti kurmaya çalışan çoğu ülke, 1980'lerin Avrupa modelini taklit edecek. Türkiye'nin bunu yapmasına gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

