Türkiye ve Azerbaycan, yeşil enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği imkanlarını ele aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile yeşil enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini duyurdu.
Bayraktar paylaşımında "Görüşmede yeşil enerji dönüşümü ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca bu yıl sonu Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 29. Taraflar Konferansı ile ilgili istişarelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu planladıklarını belirtti. Uraloğlu, 2053 yılına kadar yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi vererek, ulaştırma ve iletişim alanında 272 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin stratejik konumunu vurgulayarak, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebildiğini ve bu ülkelerdeki ticaret potansiyelini değerlendirdi. Uraloğlu, ayrıca yapılan ve planlanan altyapı projeleri hakkında da bilgi verdi.
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