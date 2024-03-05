Türkiye ve Azerbaycan, yeşil enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği imkanlarını ele aldı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile yeşil enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini duyurdu.

Bayraktar paylaşımında "Görüşmede yeşil enerji dönüşümü ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca bu yıl sonu Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 29. Taraflar Konferansı ile ilgili istişarelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.