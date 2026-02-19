Türkiye ve Gana'dan Tarım İşbirliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gana Gıda ve Tarım Bakanı Eric Opoku ile görüştüklerini belirterek, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Tarım, hayvancılık ve gıda arz güvenliği alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, "Sürdürülebilir üretim, teknik bilgi paylaşımı ve karşılıklı yatırım imkanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacak adımları, kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.