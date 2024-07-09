Türkiye ve Güney Kore Arasında Biyoteknoloji İş Birliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Güney Kore Arasında Biyoteknoloji İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Güney Kore Arasında Biyoteknoloji İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi Komisyon Üyesi Won-Sok Yun arasında yapılan iyi niyet anlaşması ile Türkiye ile Güney Kore arasında biyoteknoloji, ilaç ve ilgili sektörlerde ticaretin teşvik edilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, yatırım, ticaret, teknoloji değişimi ve ekonomik kalkınma alanlarında iş birliklerini teşvik edici nitelikler taşıyor. İki bölgedeki işletmeler ve kurumlar arasında teknoloji ve uzmanlık alışverişi teşvik edilecek, yenilikçi çözümlere ve ilerlemelere yol açabilecek araştırma ve geliştirme projelerinde iş birliği yapılacak.

09.07.2024 16:57
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Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi Komisyon Üyesi Won-Sok Yun İyi Niyet Anlaşmasına (MoU) imza attı. Yapılan anlaşma ile Güney Kore ile Türkiye arasında özellikle biyoteknoloji, ilaç ve ilgili sektörlerde ticareti teşvik etmek ve desteklemek hedefleniyor.

Türkiye'nin onur konuğu olarak seçildiği Bioplus Interphex Korea 2024 etkinliklerinde, Türkiye'yi temsil ederek Güney Kore'nin başkenti Seul'a giden Biyoteknoloji Vadisi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş önderliğindeki heyet, Incheon Serbest Ekonomik Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında Biyoteknoloji Vadisi ve Incheon Serbest Ekonomik bölgesi arasında İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzalandı.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

Yapılan anlaşma, yatırım, ticaret, teknoloji değişimi ve ekonomik kalkınma alanlarında iş birliklerini teşvik edici nitelikler taşıyor. Biyoteknoloji Vadisi ve Incheon Serbest Ekonomik bölgesi için faydalı olan girişimler üzerinde bir arada çalışma, karşılıklı saygı ve ortak hedeflere dayalı güçlü bir ilişki geliştirme niyetlerini kapsıyor. Anlaşma kapsamında, her iki bölgede de faaliyet göstermek isteyen işletmelere bilgi, rehberlik ve destek sağlanarak yatırım fırsatlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

İki bölgedeki işletmeler ve kurumlar arasında teknoloji ve uzmanlık alışverişi teşvik edilecek. Biyoteknoloji ve diğer ilgili alanlarda yenilikçi çözümlere ve ilerlemelere yol açabilecek araştırma ve geliştirme projelerinde iş birliği yapılabilecek. Yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmek üzere üniversiteler, araştırma kurumları ve şirketler arasında da ortaklıkların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

"TÜRKİYE VE GÜNEY KORE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ"

Anlaşmayı değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, MoU kapsamında gerçekleştirdikleri iyi niyet, dostluk ve iş birliği anlaşmasının hayırlı olmasını dileyerek Türkiye ve Güney Kore'nin yapılan anlaşmalarla güçlerini birleştirdiklerini söyledi. Dr. Varlıbaş açıklamasında, ülkelerin el birliğiyle uluslararası düzeyde, insanlığın hayat standartlarını artıran yeniliklere ulaşmasının global kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Güney Kore Arasında Biyoteknoloji İş Birliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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