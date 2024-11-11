Türkiye ve Libya Yapı Fuarı 2024 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ve Libya Yapı Fuarı 2024

Türkiye, 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2024'te iş fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

11.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye yapı ve inşaat sektörünün temsilcileri, 16-19 Aralık'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2024'te bir araya gelecek.

ADD International Group'tan yapılan açıklamaya göre, 2023'te yapı ve inşaat sektörlerinde Libya'ya 1,1 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye'nin, söz konusu rakamı bu yıl daha yukarı taşıması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADD International Group Üst Yöneticisi (CEO) Ghaleb Gheblawi, fuar ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Gheblawi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin, özellikle alüminyum cepheler, kaplama malzemeleri ve beton makineleri alanında Türk şirketlerinin de bir parçası olabileceği büyük fırsatlar barındıran birçok mega proje üzerinde çalıştığını aktardı.

Bu projelerin çoğunun inşaat aşamasında olduğuna işaret eden Gheblawi, "Keza Trablus Havalimanı, Misrata Havalimanı ve birçok yeni okul ve hastane sözleşme aşamasında. Ayrıca özel sektörde, özellikle mühendislik danışmanlığı ve fizibilite çalışmaları alanında çok sayıda fırsatla bu fuar yatırımcıları tanıştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Gheblawi, 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2024 ile Libya Su Teknolojileri Fuarı ve Mimarlık & Tasarım Forumu'nun da eş zamanlı düzenleneceğini ve etkinliklere 220 şirketin katılacağını aktardı.

Fuara katılacak şirketlerin en az yüzde 20'sinin Türkiye'den olmasını hedeflediklerini belirten Gheblawi, etkinliklere, su teknolojisi, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, alüminyum ve cam, cephe, boya, beton, astar planları, blok makinaları gibi birçok sektörden katılım sağlanacağını kaydetti.

ICF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar da yapı ve inşaat sektöründeki yıllık potansiyelin 10 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Libya büyüyen bir pazar. Türkiye'nin payını artırmak için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Turizm, İnşaat, Libya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Libya Yapı Fuarı 2024 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan ilk açıklama Sözleri kızını şok etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Sözleri kızını şok etti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:13:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Libya Yapı Fuarı 2024 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.