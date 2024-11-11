Türkiye ve Libya Yapı Fuarı 2024

Ekonomi

Türkiye yapı ve inşaat sektörünün temsilcileri, 16-19 Aralık'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2024'te bir araya gelecek.

ADD International Group'tan yapılan açıklamaya göre, 2023'te yapı ve inşaat sektörlerinde Libya'ya 1,1 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye'nin, söz konusu rakamı bu yıl daha yukarı taşıması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADD International Group Üst Yöneticisi (CEO) Ghaleb Gheblawi, fuar ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Gheblawi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin, özellikle alüminyum cepheler, kaplama malzemeleri ve beton makineleri alanında Türk şirketlerinin de bir parçası olabileceği büyük fırsatlar barındıran birçok mega proje üzerinde çalıştığını aktardı.

Bu projelerin çoğunun inşaat aşamasında olduğuna işaret eden Gheblawi, "Keza Trablus Havalimanı, Misrata Havalimanı ve birçok yeni okul ve hastane sözleşme aşamasında. Ayrıca özel sektörde, özellikle mühendislik danışmanlığı ve fizibilite çalışmaları alanında çok sayıda fırsatla bu fuar yatırımcıları tanıştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Gheblawi, 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2024 ile Libya Su Teknolojileri Fuarı ve Mimarlık & Tasarım Forumu'nun da eş zamanlı düzenleneceğini ve etkinliklere 220 şirketin katılacağını aktardı.

Fuara katılacak şirketlerin en az yüzde 20'sinin Türkiye'den olmasını hedeflediklerini belirten Gheblawi, etkinliklere, su teknolojisi, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, alüminyum ve cam, cephe, boya, beton, astar planları, blok makinaları gibi birçok sektörden katılım sağlanacağını kaydetti.

ICF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar da yapı ve inşaat sektöründeki yıllık potansiyelin 10 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Libya büyüyen bir pazar. Türkiye'nin payını artırmak için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.