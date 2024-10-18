Türkiye ve Mısır'dan Ticaret İş Birliği

Ekonomi

Albaraka Türk ve Albaraka Mısır, dış ticareti artırmak ve ticari iş birliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Al Baraka Grubu bünyesindeki iki banka, Türkiye ve Mısır arasında ticaret hacmini artırmak için ikili iş birliklerini genişletmeyi hedefliyor. Albaraka Türk ve Albaraka Mısır'ın katılımıyla gerçekleştirilen web seminerinde, dış ticaret faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi başlıkları da değerlendirildi.

Toplantıda, Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım konuşmacılar arasında yer aldı.

Dış Ekonomi İlişkileri Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı, Albaraka Mısır Genel Müdürü Hazem Hegazy ve Mısır Ticaret Ataşesi Ali Basha da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. Katılımcılar, iki ülke arasında ticaretin ve iş hacminin artırılması için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, demografik ve kültürel benzerliklerin, iş dünyası için sunduğu fırsatlar da değerlendirildi. Albaraka Grubu'nun ikili iş birliği platformu aracılığıyla Türkiye ve Mısır'daki bankacılık müşterilerine sektörel bazda bilgi paylaşımı sağlanarak yeni iş birlikleri için fırsat oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari bağların, küresel ve yerel ekonomilere önemli katkılar sağladığını belirtti.

Temsah, "Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ortaklık, kıtaları, kültürleri ve tarihleri birbirine bağlayan güçlü bir temele dayanıyor. Her iki ülke de nitelikli iş gücü, modern altyapı ve bölgesel ve küresel bağlantılarla karakterize edilen ekonomilere sahip. Ülkeler arasındaki ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı. Ancak iş birlikleri sadece rakamlarla sınırlı değil, aynı zamanda insanlar arasındaki etkileşimlerle de güçleniyor. Albaraka Türk olarak, Mısır ile ticari ilişkileri olan Türk şirketlerinin bir numaralı ticaret finansman ortağı olmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.