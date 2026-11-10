Türkiye ve Özbekistan gümrük idareleri 5 milyar dolarlık ticaret hedefinde anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye ve Özbekistan gümrük idareleri 5 milyar dolarlık ticaret hedefinde anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye-Özbekistan Ortak Gümrük Konseyi 6. Toplantısı dün İstanbul'da, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Özbekistan Gümrük İdaresi Başkanı Akmalkhuja Mavlonov'un eş başkanlığında yapıldı. Toplantıda 5 milyar dolarlık ticaret hedefi vurgulandı, anlaşmalar imzalandı.

Türkiye- Özbekistan Ortak Gümrük Konseyi (OGK) 6. Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Özbekistan Gümrük İdaresi Başkanı Akmalkhuja Mavlonov'un eş başkanlıklarında dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, toplantıda, Özbekistan ile ikili ticaret hacmini 5 milyar dolar hedefine ulaştırma kararlılığının vurgulandığı, gümrük muhafaza ve kaçakçılıkla mücadele alanında işbirliği, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Programlarının karşılıklı tanınması ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki ortak projeler başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirecek pek çok konunun etraflıca ele alındığı belirtildi.

Paylaşımda, toplantı sonunda iki ülke gümrük idareleri arasında işbirliğini artırmak için anlaşmalar imzalandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İki ülke gümrük idareleri arasındaki işbirliğini 2027-2028 yıllarında da etkin bir şekilde sürdürmeyi amaçlayan 'İşbirliği Planı', 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Eylem Planı' ve 'OGK 6. Dönem Mutabakat Zaptı' eş başkanlar tarafından imzalanmıştır. Ayrıca, 29 Ekim'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde Ticaret Bakanımız Ömer Bolat tarafından imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol'ün uygulanmasını mümkün kılacak Ek Protokol'e ilişkin gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmalar planlanmıştır."

Kaynak: AA
Sezai UçarmakÖzbekistanİstanbulTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Özel Harekat polisine acı veda Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı Özel Harekat polisine acı veda! Omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlandı
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
18:36
400 milyon Euro çöp oldu gitti Avrupa’nın en başarısız kulübü ilan edildiler
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
18:25
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 19:54:36. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve Özbekistan gümrük idareleri 5 milyar dolarlık ticaret hedefinde anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android