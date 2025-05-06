Türkiye ve Özbekistan Tarım Sigortasında İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Özbekistan Tarım Sigortasında İşbirliği

SEDDK, Özbekistan heyetiyle tarım sigortaları konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

06.05.2025 17:35
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yönetimi, Özbekistan'ın Ekonomi ve Maliye ile Tarım bakanlıklarından bir heyeti ağırlayarak, bilgi alışverişinde bulundu.

SEDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Özbekistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı UzAssets Yatırım Şirketi Kurumsal Sekreterliği Başkanı Usmonaliev Botyr Usmonalievich, Tarım Bakanlığı IT Departmanı Şef Uzmanı Utkirbek Kosimov Musurmon Ugli, Tarım Bakanlığı Dijital Merkez Başkanı Makhmudov Utkir Bakhtiyarovich ve Tarım Bakanlığı Hukuk Departmanı Avukatı Abdumannonov Muhammad'dan oluşan bir heyeti ağırladı.

Ziyarette, konuk heyetle Türkiye'nin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) alanındaki güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşıldı.

Bu görüşmeye SEDDK Başkanı Davut Menteş, başkan yardımcıları Emine Feray Sezgin, Tahir Emre Ardal, daire başkanları Sanem Cengiz, Işıl Konya ve grup başkanı Melih Özbulut katılım sağladı.

Görüşme kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarım sigortaları alanında uzun süredir devam eden işbirliğine dair bilgi alışverişi gerçekleşti.

Özbekistan heyeti, bu yıl içerisinde Özbekistan'da TARSİM modeli esas alınarak kurulması planlanan tarım sigorta sistemine ilişkin yasanın yayımlandığını ve alt düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Her iki ülke heyeti de tarım sigortaları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet beyanında bulundu.

Kaynak: AA

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