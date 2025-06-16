Türkiye-Venezuela Arası Ticaret Hedefi 3 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Venezuela Arası Ticaret Hedefi 3 Milyar Dolar

Türkiye-Venezuela Arası Ticaret Hedefi 3 Milyar Dolar
16.06.2025 13:17
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Bakan Bolat, Türkiye-Venezuela ticaretinin şu an 665 milyon dolar olduğunu ve hedefin 3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye- Venezuela arasındaki karşılıklı ticaretin şu an 665 milyon dolar olduğunu belirterek, "İki ülkenin liderleri biz bakanlara ve iş insanlarına yıllık 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefi ortaya koydular. Bunu da orta vadede başaracağız." dedi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi binasında gerçekleştirilen "Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı" açılışındaki konuşmasına, Venezuela heyetini Türkiye'de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı.

Etkinliğin önemine işaret ederek, bu etkinliğin ilk defa Türkiye'de yapıldığının altını çizen Bolat, daha önce bu Türkiye'nin iki defa Karakas'ta fuar düzenlediğini, kasımda Karakas'ta yeniden bir fuar düzenleneceğini bildirdi.

Bolat, düzenlenen bu fuarların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızlandığını gösteren çok önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini belirterek, iki ülkenin karşılıklı diplomatik ilişkilerinin 1950'de kurulmasından bu yöne 75 yıl geçtiğini anımsattı.

Türkiye-Venezuela ekonomik ilişkilerinde son yıllarda her iki ülkenin liderlerinin de büyük katkıları ve vizyonu ile hızlı ilerleme sağlamaya başlandığına işaret eden Bolat, şunları söyledi:

"Venezuela artık Güney Amerika'da Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında önlerde gelmektedir ve önümüzdeki süreçten çok umutluyuz. İki ülkenin liderleri biz bakanlara ve iş insanlarına yıllık 3 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefi ortaya koydular. Bunu da inşallah orta vadede başaracağız. Şu anda karşılıklı ticaretimiz 665 milyon dolar olmakla beraber Venezuela'nın 15 milyar dolarlık toplam ithalatında Türkiye'nin de alacağı çok mesafe var, Türkiye'nin de 350 milyar dolarlık mal ithalatında Venezuelalı firmaların alabileceği birçok pazar payı bulunmaktadır. Yeter ki biz çok çalışalım ve zaten çalışıyoruz."

Cuma günü Venezuelalı bakanların katılımıyla resmi heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, görüşmede iki ülkenin ekonomik ilişkilerini değerlendirdiklerini söyledi.

"Aramızda mevzuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaları tamamlamış durumdayız"

Bolat, "Aramızda mevzuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaları tamamlamış durumdayız. Serbest Ticaret Anlaşmamız, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması var, Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması da yapılmış durumda, çok kısa bir sürede her iki tarafta iç onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek." bilgisini verdi.

6 yıl önce iki ülke arasındaki toplam ticaretin 152 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bolat, 2024 itibarıyla bu rakamın 665 milyon dolara yükseldiğini, yaklaşık dört kattan fazla artış yakalandığını dile getirdi.

Bolat, "Bu tempoyu devam ettirdiğimiz takdirde inşallah 3 milyar dolar yıllık hedefi de birkaç yıl içinde elde etmek mümkün olacaktır." dedi.

"Yakın bir zamanda uçuş sefer sayılarının artmasını bekliyoruz""

Bakan Bolat, Venezuela'nın ekonomik yaptırımlar noktasında uzun süredir mağdur edildiğini, buna rağmen güçlü istikrarlı yönetimiyle ekonomide, petrol dışı ürünlerde yaptığı çeşitlendirme ve ihracatı geliştirme ataklarıyla güçlü bir ekonomik yapıya sahip olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Turizmde iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlandığını aktaran Bolat, " Türk Hava Yolları'nın 2016'da başlattığı seferlerle haftada 8 sefer yapılıyor. Türkiye, Venezuela arasında uçaklar hep dolu ve yer bulmak dahi zor. Bu da iki ülke insanlarının hem ticaret, hem yatırım, hem turizm için birbirlerine olan seyahatlerinin ne kadar arttığını göstermektedir. İnşallah yakın bir zamanda sefer sayılarının artmasını bekliyoruz. Venezuela Ulaştırma Bakanlığı'nın yakın zamanda alacağı bir kararla bu sefer sayıları inşallah artacak." ifadelerini kullandı.

"Venetur çok yakında İstanbul'da ofisini açacak"

Ömer Bolat, TÜRSAB ile Venezuela Seyahat Acenteleri Birliği'nin (Venetur) işbirliği anlaşması imzaladığını anımsatarak, Venetur'un çok yakında İstanbul'da ofisini açacağını bildirdi.

Venezuela'dan Türkiye'ye gelen turistlerin sayısının iş insanlarıyla beraber 2020'den bugüne 5 yılda 9 kat arttığını ve 27 bine ulaştığını dile getiren Bolat, "Kültür ve Turizm Bakanımız da Venezuela'yı ziyaret etti yakın bir zamanda. Türkiye'den de Venezuela'ya turist sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleştirilen fuarın içeriğine de değinen Bolat, etkinlikte iki gün boyunca Venezuela'dan gelen iş insanları ve kamu yöneticilerinin Türkiye'de birebir Türk muhataplarıyla görüşmeler yapacaklarını, fuarın karşılıklı iş görüşmeleri ve imzalanacak kontratlar, sözleşmelerle bereketli geçeceğini dile getirdi.

Bakan Bolat, konuşmasının öncesinde fuarın açılış kurdelesini keserek, fuaye alanını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Venezuela, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Venezuela Arası Ticaret Hedefi 3 Milyar Dolar - Son Dakika

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