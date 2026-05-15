Türkiye, Yat Üretiminde İkinci Sırada

15.05.2026 12:21
Antalya Serbest Bölge, 2023'ün ilk 4 ayında 12 yat imalatı tamamladı, Türkiye'nin yat üretiminde yükselişi sürüyor.

Türkiye'nin yat üretiminde iddialı İtalya ve Hollanda gibi ülkeler arasında yer almasında önemli role sahip Antalya Serbest Bölge'de bu yıl 4 ayda 12 teknenin imalatı tamamlandı.

Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 22'si yabancı sermayeli 79 firmadan 44'ünün yat sektöründe faaliyet gösterdiği Antalya Serbest Bölge'deki rıhtımda, lüks yat hareketliliği yaşanıyor.

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alan bölgede, boyutlarına göre 20 metrelikten 90 metreliğe kadar yat imalatı, bakım ve onarımı gerçekleştirilebiliyor.

Rıhtımda 2021'den bu yana yapılan yeni yatırımlar, bölgeyi daha da hareketlendirdi. 560 ton kaldırma kapasiteli travellift (tekneleri suda kaldırma vinci) ve 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımlarıyla bölgede 90 metre uzunluğuna kadar yat imalatının yapılabiliyor olması her geçen yıl bölgede üretilen yatların sayısını artırdı.

İlk 4 ayda 12 yat sahibine teslim edildi

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, bölgenin ticaret hacminin geçen yıl en yüksek rakama ulaştığını, bu yılda yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artış gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl da ticaret hacminde rekor rakam beklediklerini ifade eden Gürses, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilk 4 ayda 395 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yıl aynı dönemde 408 milyon dolara çıktı. Bunda bölgemizde faaliyet gösteren yat, elektrik, elektronik ve medikal sektörlerinin çok büyük katkısı var. Özellikle yat sektöründe ciddi bir canlılık yaşanıyor. Hem imalatların tamamlanıp denize indirilmesi, hem bakım onarıma gelen teknelerin teslim sürecinin başlamasıyla yoğun bir dönem geçiriyoruz. İlk 4 ayda tamamlanıp sahiplerine teslim edilen yat sayısı 12 oldu."

Antalya Serbest Bölge'de ilk yat imalatının 2000 yılında başladığına işaret eden Gürses, geçen yıl itibarıyla bölgede yapılıp, teslim edilen yat sayısının 832 olduğunu ve bu yılki 12 yatla toplam yat sayısının 844'e yükseldiğini bildirdi.

Yat sektöründe Türkiye ikinci sıraya yerleşti

Gürses, rıhtımdaki yatırımlarla bölgede yeni yat imalatının yanı sıra bakım onarım çalışmalarının da başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıldan itibaren bakım ve onarım için gelen yatlarla hem kara hem de deniz alanında kapasite anlamında zorlanmaya başladık. Bakım onarım faaliyetleri son derece önemli. Katma değeri olan, kısa sürede geri dönüşü olan bir faaliyet. Bölgemizde bugüne kadar toplam 218 yatın bakım onarımı yapılarak sahiplerine teslimi gerçekleşti. Şu anda halen 30 yatın bakım onarım faaliyetleri devam ediyor."

Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin ülke ihracatına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yat üretiminde dünyada önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Gürses, "Yat sektöründe Türkiye, dünyada 2. sıraya yerleşti, geçen ayki rakamlara göre. Yat imalatında geçen yıl birinci sırada İtalya, ikinci sırada Hollanda, üçüncü sırada Türkiye vardı. Şimdi Türkiye, Hollanda'yı geçerek ikinci sırada yer aldı. Burada Antalya Serbest Bölge'nin katkısı çok büyük. Türkiye'de yat imalatında ise bölgemiz birinci sırada. Özellikle 2021'de tamamladığımız altyapı yatırımları ciddi bir cazibe merkezi yaratıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

