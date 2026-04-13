Türkiye'ye 780 Milyon Dolar Portföy Girişi

13.04.2026 10:38
Şubat ayında Türkiye'ye portföy yatırımlarından 780 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, portföy yatırımlarından kaynaklı 780 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,6 milyar dolar, net portföy yatırımları 2,4 milyar dolar, krediler 38 milyar dolar ve ticari krediler 1,3 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 11,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Söz konusu dönemde Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 24,2 milyar dolar oldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 138 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 780 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 918 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 230 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ise şubat ayında 780 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 366 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 43 milyon dolar ve 674 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 81 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında şubat ayında bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar, 226 milyon dolar ve 1 milyar 478 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında bakıldığında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 882 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 2 milyar 390 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 508 milyon dolar net azalış kaydettiği görüldü.

Resmi rezervlerde ise söz konusu ayda 10 milyar 630 milyon dolar net azalış oldu.

Kaynak: AA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
