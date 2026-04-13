Türkiye'ye 780 Milyon Dolar Portföy Girişi

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,6 milyar dolar, net portföy yatırımları 2,4 milyar dolar, krediler 38 milyar dolar ve ticari krediler 1,3 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 11,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Söz konusu dönemde Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 24,2 milyar dolar oldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 138 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 780 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 918 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 230 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ise şubat ayında 780 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 366 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 43 milyon dolar ve 674 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 81 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında şubat ayında bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon dolar, 226 milyon dolar ve 1 milyar 478 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında bakıldığında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 882 milyon dolar net artış ve yabancı para cinsinden 2 milyar 390 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 508 milyon dolar net azalış kaydettiği görüldü.

Resmi rezervlerde ise söz konusu ayda 10 milyar 630 milyon dolar net azalış oldu.

