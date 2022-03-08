Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde geri sayım başladı - Son Dakika
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Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde geri sayım başladı

08.03.2022 12:32
Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde geri sayım başladı

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni için geri sayım başladı.

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni için geri sayım başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilk olarak 2018'de düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" bu yıl 25 Mart'ta, İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek.

Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerini buluşturacak etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılacak.

Jüri değerlendirmesinde sona doğru

Başkanlığını, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri'nin yaptığı jüri üyeleri değerlendirmelerinden sona yaklaştı.

Türkiye'nin her bölgesinden farklı kategorilere yapılan yüzlerce başvurunun sonuçları ödül gecesi geniş bir davetli topluluğunun katılımıyla açıklanacak.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, TİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik yer aldığı jüri 7 kategoride değerlendirmelerini yapacak.

Gecede "Akademi", "İş Dünyası", "Profesyonel ", "Girişimci", "Enerjide Örnek Şirket", "Geleceğe İlham Veren Kadın" ve "Jüri Özel" kategorilerinde ödül verilecek. - ANKARA

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Emine Erdoğan, Türkiye, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde geri sayım başladı - Son Dakika


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